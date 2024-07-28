陳奕迅6月腮骨骨裂　50歲慶生短片揭康復情況　生日願望是這一個

歌手陳奕迅（Eason） 6月因打網球時不幸中暑休克暈倒受傷，下巴撞地造成腮骨骨裂，縫了30多針；27日他突然po出歡慶50歲生日的短片，臉上沒看到傷疤。



陳奕迅27日在臉書po出影片，只見他戴著派對帽，後方還有數字50的氣球，前方堆滿杯子蛋糕，他寫下：「我願望可以將你們的溫暖，分享給暫時失意的你，Take a deep deep breath, let it out reeeeeeeeal slow. Look up!We do this together!!（深呼吸，慢慢吐氣，一起抬頭往上看）最後想藉這個機會，謝謝愛護我的朋友，我愛你們。」

陳奕迅po出歡慶50歲生日的短片，臉上沒看到傷疤。（截圖）

陳奕迅po出歡慶50歲生日的短片，臉上沒看到傷疤。（截圖）

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事實上，陳奕迅6月時暈倒受傷，令演唱會延期，當時Eason經理人甘菁菁（Lisa）表示，經過醫生團隊的檢查及評估後，因為骨裂部份需要時間自然癒合，康復期需六星期，醫生建議Eason最好給予身體充足時間休息及進行復康物理治療，以確保日後演出質量不受影響。



甘菁菁當時透露陳奕迅的狀況：「傷口只是輕微見到一條幼線，目前他只能進食流質食物，如粥及軟綿綿的東西，如冬瓜、雞蛋、肉碎等等，好讓腮骨骨裂位置盡量休息，等待自行癒合。」如今陳奕迅po出最新影片，臉上似乎沒看到傷疤，也讓歌迷稍微放心了。

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