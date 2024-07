陳奕迅6月腮骨骨裂　50歲慶生短片揭康復情況　生日願望是這一個

歌手陳奕迅(Eason) 6月因打網球時不幸中暑休克暈倒受傷,下巴撞地造成腮骨骨裂,縫了30多針;27日他突然po出歡慶50歲生日的短片,臉上沒看到傷疤。



陳奕迅27日在臉書po出影片,只見他戴著派對帽,後方還有數字50的氣球,前方堆滿杯子蛋糕,他寫下:「我願望可以將你們的溫暖,分享給暫時失意的你,Take a deep deep breath, let it out reeeeeeeeal slow. Look up!We do this together!!(深呼吸,慢慢吐氣,一起抬頭往上看)最後想藉這個機會,謝謝愛護我的朋友,我愛你們。」

陳奕迅po出歡慶50歲生日的短片,臉上沒看到傷疤。(截圖)

陳奕迅po出歡慶50歲生日的短片,臉上沒看到傷疤。(截圖)

【圖輯】點圖放大看更多陳奕迅靚相👇👇👇

+ 10

事實上,陳奕迅6月時暈倒受傷,令演唱會延期,當時Eason經理人甘菁菁(Lisa)表示,經過醫生團隊的檢查及評估後,因為骨裂部份需要時間自然癒合,康復期需六星期,醫生建議Eason最好給予身體充足時間休息及進行復康物理治療,以確保日後演出質量不受影響。



甘菁菁當時透露陳奕迅的狀況:「傷口只是輕微見到一條幼線,目前他只能進食流質食物,如粥及軟綿綿的東西,如冬瓜、雞蛋、肉碎等等,好讓腮骨骨裂位置盡量休息,等待自行癒合。」如今陳奕迅po出最新影片,臉上似乎沒看到傷疤,也讓歌迷稍微放心了。

【同場加映】盤點十位曾受傷藝人有位傷到要縫100針 阿嬌鍾欣潼撞傷頭入院(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 14

延伸閱讀:

快訊/已救6船59人!南台灣海域8船擱淺 「巴西亞」貨輪8船員獲救

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】