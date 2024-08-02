「中國新垣結衣」龍夢柔著比堅尼疑「離罩走光」網民：見到櫻桃

28歲的中國大陸女星龍夢柔，由於外貌與日本人氣女星新垣結衣相似，被稱為「中國新垣結衣」。她不僅在中國擁有眾多粉絲，更在2018年前往日本發展，在當地獲得廣大迴響。龍夢柔經常透過各種社群平台與粉絲互動、分享近況，近日在小紅書分享的一組性感比堅尼照片卻因過瘦而疑似走光，引發網友熱烈討論。



龍夢柔近日在小紅書上曬出一系列的性感比堅尼照，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，不過，她太過纖細的身材，導致比堅尼疑似「離罩」走光，事後龍夢柔特地在照片胸口位置後製加上「櫻桃」圖案，沒想到一遮又增加了網友們的想像空間，不少人留言表示「見到櫻桃」，引發另一波的討論熱度。

龍夢柔疑似因為太瘦又穿著不合身的比堅尼，導致「離罩」。（小紅書＠龍夢柔）

龍夢柔疑似因為太瘦又穿著不合身的比堅尼，導致「離罩」。（小紅書＠龍夢柔）

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龍夢柔最早在2014年參加《來吧！灰姑娘》獲得冠軍，開始在演藝圈嶄露頭角。2018年她前往日本發展，並在日劇《戀愛記憶》客串中學生角色，2020年，她參加了戀愛真人秀《雙層公寓》，憑藉可愛形象和高人氣受到網友喜愛。

龍夢柔被指與新垣結衣（左）撞樣。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

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