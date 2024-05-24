星野源新垣結衣傳婚變｜第三者疑與夫分居　流連網吧酒店夜不歸宿

日本八卦部落客瀧澤GARESO在社群媒體上大爆料，稱「跟知名女演員合作劇後閃婚的歌手，最近出軌了一起主持節目的NHK主播」，網友立刻聯想到符合條件的星野源和新垣結衣。



星野源所屬經紀公司Amuse大動作發聲明澄清，表示絕無此事。

而星野源隨後也在IG限動上轉po公司聲明，強調根本是沒有的事。

被指是小三的NHK女主播林田理沙（點圖放大瀏覽）：

+ 10

星野源和新垣結衣合作戲劇《逃避雖可恥但有用》（月薪嬌妻）後閃婚，他娶走許多人心目中的夢幻女神，讓大批粉絲稱羨不已，認為他是全世界最幸福的男人之一。

雙方結婚3年，而今爆出他出軌的消息，讓網友相當震驚。瀧澤GARESO的爆料文字中未提及任何演員名字，但非常具體的條件讓所有網友都猜出是星野源。

爆料指出原本日媒元旦就要爆出這件事，是男方的經紀公司花了10億日圓壓下新聞，不過這對夫妻的感情已名存實亡，只是為了事業暫時不離婚，而NHK女主播也因此事件被丈夫趕出新居，目前流離失所。

【延伸閱讀】新垣結衣結婚｜國民老婆由細靚到大？日本女星童年照你認得幾多個（點圖放大瀏覽）：

+ 49

Amuse聲明坦言收到許多詢問，「但是，關於星野源完全沒有這樣的事實。另外，本公司也完全沒有隱瞞報道的事實」，強調公司內部會討論是否對謠言採取法律行動。

新垣結衣的X官方帳號也發出聲明，表示一切都是不實傳聞。

而星野源在NHK參與的音樂節目合作對象是NHK主播林田理沙，儘管當事人一概否認有婚外情，但她仍被大批網友認為是星野源的外遇對象，因此她的過往也被起底，她2022年5月和圈外人結婚，沒多久就離婚。

日媒報道，林田理沙去年底常常開會時心不在焉，雖然搬離和前夫的家，但幾乎沒有回過新住處，而是在電視台附近的旅館輪流住，也有人看過她帶著大包小包到公司，有時流連在網咖和漫畫咖啡店。

【延伸閱讀】新垣結衣、石原聰美竟然唔上榜？日本理想女友排行榜TOP 10出爐（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

延伸閱讀：

勝利傳秘婚新歡「女方曾曬婚戒」 港媒爆他「移居香港準備重操舊業」

宥勝強制猥褻女助理 判8月理由曝光：勾串證人「再一次」傷害

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】