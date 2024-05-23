星野源否認背新垣結衣偷食人妻主播10億壓婚外情　太座回應護夫

撰文：中天新聞網
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星野源、新垣結衣於2021年結婚，是日本演藝圈的明星夫妻檔。

未料近日卻有消息暗指，夫妻倆已是貌合神離，原因是星野源外遇NHK已婚女主播，如今網友也扮演柯南，找到該名女主播的身份。

網民猜小三是近日曾被報道低調離婚的林田理沙（點圖放大瀏覽）：

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知名八卦推主「瀧澤GARESO」在Twitter上擁有270萬人次追蹤，近期他在網上爆料，一位和超有名女演員共演電視劇後閃電結婚的男歌手，結婚後和合作節目的某位NHK主播搞不倫，雖然今年元旦原本有家週刊要爆出來，但男歌手的所屬事務所支付了10億日圓來刪除報道。

雖然整篇爆料文沒有指名道姓，但許多網友紛紛猜測，該名男歌手正是星野源，他與新垣結衣基本上已呈現離婚狀態，不過考量到工作問題，現在處於貌合神離的階段，並未真的離婚。

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「瀧澤GARESO」也提到，和星野源一起的小三，同樣也結婚，但被發現外遇事實後，已經被老公趕出家門，現在被迫在網咖過日子。

有網友猜測，那位小三的身份，應該是女主播林田理沙，她近日曾被報道低調離婚，居住在網咖。

相關消息在網上曝光，掀起網友一片熱議，星野源今天凌晨就轉發公司AMUSE聲明，表示報道內容不實，公司也並未砸錢去壓下新聞，最後強調會考量採取法律行動。

新垣結衣也在X發聲明稱，一切都是不實傳聞。

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