柳舟記劇情演員懶人包　張晚意王楚然演古裝版史密夫決戰史密妻

張晚意、王楚然、劉令姿、常華森、張弛、袁雨萱主演的陸劇《柳舟記》，總共40集，8月12日開播，站內熱度突破23000！



網友：「節奏快不拖泥帶水」、「輕鬆好笑」、「女主沒有失憶就失智」、「兩人都好適合古裝」，爆米花小姐特別整理「陸劇《柳舟記》10大劇情演員」！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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陸劇《柳舟記》劇情線上看1.古裝版史密夫決戰史密妻

改編自狂上加狂的小說《嬌藏》，仰山第一寨主「柳眠棠」身負重傷，被淮陽王「崔行舟」救下，他誤以為柳眠棠是賊寇「陸文」的寵妾，柳眠棠醒來後失憶，因為一個荷包將崔行舟錯認為夫君「崔九」。

崔行舟將計就計，想利用柳眠棠誘敵現身，自稱是一事無成的紈絝，靠柳眠棠操持家中大小事務，振興玉燒瓷舖，後跟隨崔行舟守邊關、援後方、剿悍匪，歷經磨難的兩人最終坦誠相待且互許終身的故事。前期逢場作戲，假面夫妻同床不同心，簡直就是古裝版「史密夫決戰史密妻」，後期追妻火葬場！

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陸劇《柳舟記》劇情線上看2.張晚意

張晚意飾演崔行舟，淮陽王，武將世家，鐵面無私，專制郡下官員的不正之風，沒有人能在他面前守住秘密，在靈泉鎮以賣瓷器的外鄉人自居，為了真州的清平，要肅清仰山。

半年前傷了賊寇陸文的根基，認為只要利用柳眠棠，陸文就會現身，救下失憶的柳眠棠是為了讓她回以同等的價值，認為她委身賊寇不配有待遇，每次想要抓住她的小辮子，都被反將一軍，手握重兵，吳太后想削掉他的勢力，跟表面「廉苪蘭」有約婚！

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陸劇《柳舟記》劇情線上看3.王楚然

王楚然飾演柳眠棠，仰山第一寨主，父親柳通判被迫捲入黨爭，含冤死在獄裡，母親油盡燈枯，習得母親鏢局的好手藝，被人挑斷手筋，醫生告訴她是被匪人所傷，甦醒後失憶只記得嫁給京城公子「崔九」，但實則三年前出嫁那日被擄去仰山，看似很溫柔，但實際做起事來雷厲風行且手段刁毒，生性好強的她，吃不了一點虧，認為夫君崔九為人老實，靦腆又善良，常懷惻隱之心（崔行舟本人：？？？），憑藉自己的膽試和才智，把玉燒瓷舖做得火熱！

陸劇《柳舟記》劇情線上看4.劉令姿

劉令姿飾演賀珍，賀家三娘子，皇家御用老號賀家瓷器，為人爽利又和善，精明能幹，賀家大半店鋪的帳目都要經過她的手，但礙於女性的身份而無法當家，一直未出嫁是因為她對崔行舟一見鍾情，跟性格直爽的柳眠棠成為好友，後來得知柳眠棠和崔行舟兩人的關係而放手！

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陸劇《柳舟記》劇情線上看5.常華森

常華森飾演劉淯/子瑜，先前是高不可攀的皇孫，太子嫡長子，如今只是隱姓埋名的「前太子遺孤」，從皇孫劉淯變成沒有姓氏的子瑜公子，父王當初遭逢驚變，是孫芸娘父親和昔日舊部護他出東宮，因緣際會認識柳眠棠，兩人暗生情愫，曾動過想娶她的心思，在她失蹤後一直在尋找。採納東宮舊部的意見，娶石雪霽！

陸劇《柳舟記》劇情線上看6.張弛

張弛飾演趙泉，人稱趙神醫，醫者仁心，崔行舟的冤種至交，正妻是安國公嫡女，為人木訥又愛佛理，兩人毫無夫妻情趣可言，雖然侯府妻妾雖多，但都只會花錢，不會操持家裡，越看柳眠棠越佩服。認為柳眠棠是個可憐人，見不得自己的病人被人利用，世界上除了他之外，沒有幾個是真心待淮陽王！

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陸劇《柳舟記》劇情線上看7.袁雨萱

袁雨萱飾演石雪霽，石總兵石義寬的庶女，兒時未曾在府中受過女學管教，為人親和豪爽，看起來沒有心機，但實際城府很深，在必要時會使手段。只見過「子瑜公子」一面就被他傾倒，依仰山東宮舊部之意，和前太子遺孤子瑜聯姻，在劉淯登基後，成為當朝皇后！

陸劇《柳舟記》劇情線上看8.配角群

《且試天下》賴藝飾演淮陽王五哥「崔行迪」、《長相思》黃燦燦飾演「孫芸兒」、《墨雨雲間》董璇飾演「吳太后」、《星漢燦爛》童蕾飾演淮陽王母親「楚太妃」、《月歌行》苗皓鈞飾演青州總兵「石義寬」、《四海重明》曹曦月飾演淮陽王表妹「廉苪蘭」、《歸路》許榕真飾演廉苪蘭母親「廉楚氏」、《長月燼明》徐美玲飾演崔家托管「李媽媽」、《隱秘而偉大》趙成順飾演賀珍父親「賀公」！

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陸劇《柳舟記》劇情線上看9.人物關係圖

附上人物關係圖，以「崔行舟＆柳眠棠」為中心，值得注意的感情線，有「廉苪蘭對崔行舟一廂情願」、「孫芸兒單戀子瑜」、「石雪霽和子瑜利益聯姻」，「賀珍和石雪霽是歡喜冤家」這部分影視版應該是有改編！

陸劇《柳舟記》劇情線上看10.原聲帶

周深演唱主題兼片頭曲〈行舟問柳〉，唱出「行舟，相伴而行，有江風照面過；問柳，真相面前，局中人夢堪破」，另外，蔡子伊獻唱片尾曲〈光陰諾〉、姚曉棠插曲〈最是人間〉！

周深演唱主題兼片頭曲〈行舟問柳〉。（微博@騰訊視頻創造營2021）

陸劇《柳舟記》總共40集，8月12日起「WeTV」開播，會員首週連更五天，每天兩集，首更三集，SVIP搶先看一集！

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