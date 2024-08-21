法證先鋒6第8集劇情｜繼吳兆麟全裸離奇死亡後　邊個係半裸浮屍？

法證先鋒6第八集劇情：

阮嘉敏繼續為吳兆麟的死找尋死因，得知他是「強姦積犯」，曾強姦達172人，俱樂部中的酒保亦因為吳兆麟的死而回復自我，原來這酒保亦是這172位受害者之一。最後阮嘉敏得到有用線索，從而得知邢慧敏有份賣迷姦水及吳兆麟的毒品，邢慧敏被帶返警署錄口供時顯得十分冷靜。

阮嘉敏繼續為吳兆麟的死找尋死因，得知他是「強姦積犯」，曾強姦達172人。(影片截圖)

邢慧敏被帶返警署錄口供時顯得十分冷靜。(影片截圖)

吳兆麟的合夥人許俊豪被發現在家中溺水死亡，但胸口出現不明瘀傷。蔡潔為許俊豪解剖，但找不到其胸口出現瘀傷的原因。法證部高級化驗師林盛斌做實驗找出造成瘀傷的原因，但林盛斌認真做起實驗時，竟然被林正峰及戴祖儀嫌棄，更說他學黃宗澤。

吳兆麟的合夥人許俊豪被發現在家中溺水死亡。(影片截圖)

蔡潔為許俊豪解剖，但找不到其胸口出現瘀傷的原因。(影片截圖)

林盛斌認真做起實驗時，竟然被林正峰及戴祖儀嫌棄。(影片截圖)

林盛斌做完一輪實驗後，終於找出許俊豪胸口出現不明瘀傷的原因，林盛斌興奮向郭珮文講解想到這個殺人方法的源由。林盛斌表示殺人橋段由朋友所寫，這位朋友寫一個劇本所賺的錢夠花3年，郭珮文聽後立即「雙眼發光」的表示想結識林盛斌這位「朋友」。

林盛斌做完一輪實驗後，終於找出許俊豪胸口出現不明瘀傷的原因。(影片截圖)

郭珮文聽到林盛斌朋友寫一個劇本所賺的錢夠花3年後，立即「雙眼發光」的表示想結識這位「朋友」。(影片截圖)

警方接報一住宅單位發出惡臭，黃宗澤等人發現屋主譚發夫婦（曾健明、劉桂芳飾）已發脹的屍體，現場大門外被潑紅油追債，屋內發現炭爐，曾健明則似是上吊身亡，懷疑因欠債而雙料自殺。

警方接報一住宅單位發出惡臭。(影片截圖)

黃宗澤等人發現屋主譚發夫婦（曾健明、劉桂芳飾）已發脹的屍體。(影片截圖)

因為屍體出現「巨人觀」的現象，林正峰及戴祖儀對處理巨人觀屍體看來未夠經驗，未「放氣」就打算把屍體放下來，這樣有可能導致屍體「爆炸」。但戴祖儀卻以為黃宗澤所說的「放氣」是這個「放棄」，鬧出不少笑話。

因為屍體出現「巨人觀」的現象，需要「放氣」才可以把屍體放下來。(影片截圖)

戴祖儀卻以為黃宗澤所說的「放氣」是這個「放棄」，令黃宗澤哭笑不得。(影片截圖)

黃宗澤前赴日本，往王敏奕曾就讀的大學找線索，發現存放圖書館的畢業紀念冊上，有人留言罵王敏奕……

黃宗澤前赴日本，往王敏奕曾就讀的大學找線索。(影片截圖)

法證先鋒6故事大鋼：

法證專家余星柏（黃宗澤飾）、重案神探井浩然（袁偉豪飾）和機智法醫范佩清（蔡潔飾），「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相，然而，他們的愛情道路卻遇上科學無從解釋的際遇。星柏的太太霍寶英（王敏奕飾）在度蜜月期間人間蒸發；浩然的未婚妻譚倩雯（蔡思貝飾）不辭而別，無疾而終；佩清戀上了變態殺手董應偉（關楚耀飾），偉卻罪有應得，伏法身亡，但清始終不能把偉放下，莫失莫忘，久久沉溺在苦戀之中。

「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相。(TVB官方網站)

機智法醫范佩清（蔡潔飾）。(TVB官方網站)

重案神探井浩然（袁偉豪飾）。(TVB官方網站)