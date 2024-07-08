韓劇推薦｜近三年豆瓣評分最高韓劇Top10：黑暗榮耀、超能異族…

近年來韓劇以多元化的劇情和深刻的情感表達深受觀眾喜愛，從驚悚懸疑到溫馨治癒，每一部作品都展現出韓劇獨特的魅力。



接下來，讓我們來盤點近三年在豆瓣上評分最高的韓劇Top10，其中包括了金智媛主演的《我的出走日記》、宋慧喬的《黑暗榮耀》以及話題之作《Moving 超異能族》等，每一部都是觀眾口中的不可錯過的佳作，絕對值得一一細品！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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近三年「豆瓣評分最高」韓劇Top10.《精神病房也會迎來清晨》／豆瓣8.9

Netflix韓劇《精神病房也會迎來清晨》以精神病房為背景，講述護士「多恩」在精神病房的經歷及與患者的互動。該劇寫實描繪精神病患的痛苦與康復過程，以輕鬆詼諧的方式傳遞療癒與安慰，觸動人心的感人橋段和發人省思的情節贏得了觀眾的好評。《精神病房也會迎來清晨》被譽為「龍頭龍尾」的精彩好劇，並在豆瓣上拿下8.9分高分好評，成為2023年一大高評價療癒心靈小品。

近三年「豆瓣評分最高」韓劇Top9.《Moving超能異族》／豆瓣8.9

《Moving超能異族》是一部以超能力為主題的動作英雄劇，講述了隱藏超能力的孩子們和隱藏過去痛苦秘密的父母們共同面對跨越世代的巨大危險的故事。該劇因其緊張刺激的劇情、深刻的親情和人性探討、精彩的演技表現，以及高水準的製作質量獲得了觀眾的好評，被譽為「2023最佳韓劇」。尤其是演員們對角色的深入詮釋，以及劇中對超能力背後代價的深思，讓人印象深刻，成為了一部兼具娛樂性和思考性的優秀作品。

近三年「豆瓣評分最高」韓劇Top8.《MOUSE窺探》／豆瓣9.0

《MOUSE窺探》是一部以連環殺人案為主軸的韓劇，由社區巡警鄭正直和渴望復仇的刑警高武治聯手追緝殺人魔的故事。該劇因其陰鬱黑暗的氛圍、緊湊的劇情和深刻的人性探討獲得好評，李昇基的演出更是受到一致讚賞。劇中對於人性的善惡、正義的探討讓觀眾深思，成為一部富有深度的犯罪題材劇，被譽為懸疑犯罪劇集中的口碑佳作。

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近三年「豆瓣評分最高」韓劇Top7.《酒鬼都市女人們》／豆瓣9.0

《酒鬼都市女人》是一部以三位30歲女性為主角的女性群像劇，通過她們以「喝酒」作為人生信念的日常生活，細膩地描繪了都市女性的人生故事和情感經歷。該劇以其真實動人的劇情、爆笑又紓壓的酒局場景、以及三位女主深厚的友情，贏得了觀眾的好評，成為低熱度高口碑的劇集。劇中不僅有讓人笑中帶淚的橋段，還有許多感人暖心的情節，使得觀眾看後既能得到放鬆，又能感受到人生的溫暖，因此在豆瓣上拿下了9.0分的高分好評。

近三年「豆瓣評分最高」韓劇Top6.《我的出走日記》／豆瓣9.0

《我的出走日記》是一部以廉家三兄妹為主角的韓劇，講述他們想要逃離壓力重重的人生，與神秘外地人具氏之間發生的溫暖故事。該劇以細膩的筆觸描繪了普通人的困境和心情，引起觀眾強烈共鳴，被譽為「人生韓劇」。劇中不少台詞和情節深刻觸動人心，治癒力十足。其徐徐推進的敘事風格，搭配溫婉配樂，為觀眾帶來一場精神慢活之旅，讓人從生活的制約中暫時解脫，體驗生命的喜悅與疼痛。

近三年「豆瓣評分最高」韓劇Top5.《黑暗榮耀》／豆瓣9.0

《黑暗榮耀》講述受校園霸凌的女主文同珢成為加害者孩子的班導師後展開的復仇故事。該劇以精彩的劇情、細膩的情感刻畫和出色的演技獲得好評，被譽為「神作」。雖然男女主的感情線引起爭議，但也有觀眾認為愛情戲安排合理，給予文同珢一個幸福結局。整部劇在豆瓣上吸引近五十萬人留下9.0分高分好評，成為話題熱劇。

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近三年「豆瓣評分最高」韓劇Top4.《我是遺物整理師》／豆瓣9.1

《我是遺物整理師》由李帝勳、湯峻相主演，講述前科者曹尚久與亞斯伯格症患者韓可魯共同經營遺物整理公司的故事。該劇以溫情的筆觸描繪人生困境，深刻反映人性與成長。劇情引人入勝，演技出色，並擁有細膩的情感刻畫和治癒力，被譽為「人生韓劇」。每個故事的真實感和劇中的溫馨小品風格讓觀眾感到舒適，獲得2021年多項大獎好評。

近三年「豆瓣評分最高」韓劇Top3.《D.P.逃兵追緝令》／豆瓣9.1

《D.P：逃兵追緝令》系列由丁海寅、具教煥等主演，講述韓國憲兵追捕逃兵的故事，揭露軍中霸凌與黑暗面。該劇以新穎題材、緊湊劇情和深刻人物刻畫受到好評，尤其是對軍隊問題的真實呈現，引發觀眾強烈共鳴。第二季更進一步揭開軍營更多黑幕，動作戲和高層鬥爭增添劇情張力，獲得觀眾高度評價，被譽為2023最佳韓劇之一。

近三年「豆瓣評分最高」韓劇Top2.《如蝶翩翩》／豆瓣9.3

《如蝶翩翩》是一部韓國劇，講述夢想成為芭蕾舞者的23歲少年和70歲老爺爺的忘年友誼及追夢故事。該劇以獨特的題材、感人的情節和深刻的人生勵志金句受到好評，觀眾被兩代人追求夢想的過程深深打動，稱其為「2021年度最佳韓劇」。劇中不僅展現了年輕時的原諒與老年時的勇敢，還鼓勵人們找到自己最幸福的事物，成為一部具有治癒力的佳作。

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近三年「豆瓣評分最高」韓劇Top1.《機智醫生生活2》／豆瓣9.5

《機智醫生生活2》是一部以醫院為背景的韓劇，聚焦五位醫學院同學的日常生活和工作。該劇因其寫實的劇情、幽默溫馨的氛圍、以及對醫生與患者間深刻情感的描繪而深受觀眾喜愛，成為許多人心中的「人生韓劇」。《機智醫生生活2》雖然感情線較多，劇情略顯平淡，但仍保持高水準，獲得9.5分高分好評，展現了演員間強烈的化學反應，讓觀眾在笑聲中感受到溫暖和治癒。

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