劉德華演唱會台上踩空跌倒後11字報平安　巡演意外頻生粉絲心驚驚

劉德華（華仔）7月展開「今天...is the Day」巡演，上周五起移師深圳連唱4場，9日最終場卻發生踩空倒地的驚險意外，甚至險些墜落台下，讓粉絲心驚膽跳頻頻尖叫，他稍微整理情緒後表示「我不該我不該，我答應大家安安全全健健康康」，希望安撫全場粉絲受驚的心情。



他當晚邊在台上走動邊跟觀眾互動大唱〈男人哭吧不是罪〉，因為注意力全在觀眾身上，完全沒發現舞台的地下通道門機關被打開，走在無底黑洞旁邊時，他的單腳不慎踩空向前撲倒在地，幸而他反應靈敏立即用手撐住，才沒發生傷及臉部的憾事。

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這時舞台燈光全暗，華仔故意趴在舞台擺動雙腳作勢賣萌，起身後以笑聲化解尷尬喊著「沒事」，同時繼續唱完最後1句，並要求觀眾給他1分鐘下台包紮左手大拇指傷口，接著帶傷繼續演出，他更透露「我只要回家，家人就罵」，相當敬業。



62歲的劉德華此次巡演頻傳意外，首先上海站第1場時，疑似因投入配合歌曲帥氣滑跪，差點摔出高達4公尺無欄杆防護的高台，幸而最後一刻hold住全身，但是膝蓋懸空的畫面讓眾人尖叫不斷，相當危險；廣州站則發生舞台故障而壓碎的事故，巨大聲響讓粉絲驚呼連連，但他全程臨危不亂，並安慰觀眾表示讓團隊了解一下狀況。

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這回他險些墜落台下，過程非常驚險，事後華仔在官網「華仔天地」Po帥照報平安，發文：

感謝大家，我們下一站再聚！

粉絲紛紛留言要他注意安全、保護自己。

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