劉德華字跡超靚！周杰倫IG曬天王親筆信全文 回應盼對方開騷平安
撰文：中天新聞網
出版：更新：
周杰倫近日舉行「嘉年華」世界巡迴演唱會，今（12日）連續4天在深圳大運中心體育場開唱，沒想到他入住酒店時收到「劉德華親筆信」，興奮地在IG發限時動態分享。
【相關圖輯】劉德華演唱會台上踩空跌倒後11字報平安 巡演意外頻生粉絲心驚驚（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+5
周杰倫昨日在限時動態分享收到劉德華親筆信，信上寫道：「Hi杰倫，華仔啊！一直想告訴你，我們一起努力，希望在未來的工作順利，期望日後合作，開心、健康、成功。華仔」
【圖輯】劉德華、張惠妹等巨星都是嘉賓！點圖放大重溫周杰倫昔日開騷的精彩照片👇👇👇
+14
收到劉德華親筆信後，周杰倫也回應，「一進門就收到劉天王的祝福，開心，也祝福華仔哥平安健康，演唱會順利。」兩位天王隔空互動，也引起粉絲熱議，甚至有網友大讚劉德華的字跡很美。
41歲靚仔男星新戲謝票「送名錶畀粉絲」驚喜面交 幸運兒不敢相信爆肌男星突暴瘦「巔峰時期逾370磅」網民擔心「瞞病」步黑豹後塵鮮肉男星偷食被女友揭發「攤牌後零悔意」遭毀滅式爆料 裸照曝光網傳當紅H小生家暴 一男星難忍被影射急澄清 狗仔隊：很愚蠢…撞車男星忍9個月還原「事發經過」認有陰影 揸車遇1狀況心跳加速
延伸閱讀：
羈押期將屆滿！中捷隨機砍人嫌犯悔哭「不想再當惡魔」 法院將送精神鑑定
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】