劉德華字跡超靚！周杰倫IG曬天王親筆信全文　回應盼對方開騷平安

周杰倫近日舉行「嘉年華」世界巡迴演唱會，今（12日）連續4天在深圳大運中心體育場開唱，沒想到他入住酒店時收到「劉德華親筆信」，興奮地在IG發限時動態分享。



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周杰倫昨日在限時動態分享收到劉德華親筆信，信上寫道：「Hi杰倫，華仔啊！一直想告訴你，我們一起努力，希望在未來的工作順利，期望日後合作，開心、健康、成功。華仔」

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收到劉德華親筆信後，周杰倫也回應，「一進門就收到劉天王的祝福，開心，也祝福華仔哥平安健康，演唱會順利。」兩位天王隔空互動，也引起粉絲熱議，甚至有網友大讚劉德華的字跡很美。

周董分享收到劉德華親筆信。（IG截圖）

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