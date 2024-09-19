黃曉明認愛葉珂未提結婚傳聞 中秋節同老爺奶奶食飯因一事被恥笑
撰文：聯合新聞網
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黃曉明中秋節目發的一張照片，之後就爆出已與網紅女友葉珂結婚的消息，19日黃曉明特地發文霸氣認愛。
黃曉明17日中秋節時在微博發文，帶著兒子回家過節，還有與爸媽同框的照片，結果有網友跑去葉珂抖音帳號下留言問「你是幫忙拍照的嗎」，沒想到有疑似葉珂的助理及閨密都不約而同的回應：
已婚，不在一起過節難道跟你過節啊？
19日下午黃曉明直接霸氣發文「抱歉佔用公共資源，大家別猜啦，我們在一起了」並且標注了葉珂的帳號。
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另一邊葉珂先是發文貼出一張群組對話截圖，並寫道「有點莫名其妙了吧」，從截圖中可以見到，她丟出一張台媒新聞報導的截圖，接著經紀人認為這是造謠，黃曉明也認同，經紀人想出面處理，最後黃曉明表示「你別做，我來做」。不過葉珂隨後刪除這篇貼文，改成轉發黃曉明霸氣認愛的貼文，還附上一個愛心。
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