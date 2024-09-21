娛圈慳妹一個月電費唔使100蚊港紙教慳電7招 手機一日只叉一次電
撰文：聯合新聞網
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黃喬歆（瑤瑤）個性節省眾所皆知，她日前公開7月和8月的夏季電費帳單，扣掉公設電費，她一個月的個人電費居然只有300元（台幣、下同），她表示這期間除了去釜山玩7天，其他時間幾乎都在家，連她自己看到帳單都很吃驚，她也大方分享自己的7大省電秘訣，但個人狀況不同，她建議大家還是依自身狀況做調整。
瑤瑤說，因為家裡採光良好，所以下午5點前幾乎不會開燈，平常在家她就是穿少少然後電風扇開到最強，如果真的熱到不行，她還是會開冷氣，但溫度會設定在27度並使用節電模式，不過她通常開不到1小時就會冷到關掉，因為她還是比較習慣自然風。
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另外平常沒用到的電器她插頭會拔掉，手機一天充電一次且充至100%前會先拔掉，晚上睡覺也會電風扇+冷氣設定27度一小時，最後就是隨手關燈，關電器，出門絕對全關才離開。她認為雖然自己的省電方式也沒多特別，可能是因為她比較耐熱，所以才可以忍受不開冷氣，但這樣一來不僅省錢，也能為環境暖化盡一份心力。
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