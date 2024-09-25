娛圈靚爸患罕病20年「最嚴重瞓醒後不能起身」無法痊癒靠藥物控制

楊奇煜（小煜）將迎來不惑之年，回歸初心推出全新EP《漫遊者》，他說體力不比當年，跳舞時尤其明顯，並透露受僵直性脊椎炎所苦近20年，嚴重到起床後無法起身，一旦發作就要服藥，他說：「後來有去請教教練，透過健身方式改善。」



他20幾歲時突然發病，每逢季節轉換或是活動量太大，病情即會惡化，還記得照核磁共振時崩潰，一連暫停3次，他解釋：

「我有輕微幽閉恐懼症，一進去就很焦慮、冒汗，臉一癢就會想抓，被護理師警告別再動了。」



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僵直性脊椎炎是種慢性進行性自體免疫疾病，主要侵犯脊椎關節及附近肌腱、韌帶等軟組織，演藝圈中如阿Ken、周杰倫、浩子都是病友，他知道無法治癒，只能靠藥物控制。

而小煜3年前完成十字韌帶重建手術，在新歌〈Get 2 Know Me〉一展舞功，過程仍會不適，他說：

「膝蓋就卡卡的，但不會因為跳舞惡化，只要別從高處跳下或者挑戰奇怪的角度。」



小煜的身體也因受傷啟動代償機制，他的僵直性脊椎炎更為嚴重，起床偶爾無法翻身，不過他樂觀表示「慢慢克服，慢慢惡化」，跟病情和平共處。

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他從「棒棒堂」到「Lollipop@F」都擔任男團主唱，EP歌聲相較以往出現顯著變化，他說起因是兒子喜歡在電視上看到爸爸，所以常常輪播「棒棒堂」的歌曲，一聽發現以前唱歌方式相當稚嫩、樸實，特別拜師學藝精進自我。力求突破的他也有壯碩身材，然而這回造型相對保守，他笑說：

「希望讓粉絲專注於聽覺，可是這招好像失敗。」



小煜承諾未來仍會適時秀肌。

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