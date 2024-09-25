企業強人第8集劇情｜譚俊彥堅持己見要裁員　同陳豪開始出現分歧

《企業強人》第8集劇情：

謝東閔鋃鐺入獄，姜大衛一直安撫他，表示會為他安排好一切。譚俊彥考慮可會注資無人機公司「天空城」，他與張曦雯為無人機連貨進行實驗，可惜失敗而回，譚俊彥給予兩星期時間讓他們改良再進行發布會。

謝東閔鋃鐺入獄，姜大衛一直安撫他，表示會為他安排好一切。(影片截圖)

譚俊彥與張曦雯為無人機連貨進行實驗，可惜失敗而回。(影片截圖)

2018年，陳豪想統一大灣區物流業務，收購龔嘉欣的集運倉卻遭拒！龔嘉欣堅決不會把集運倉賣給陳豪，所以連見面都不願，連吳子沖來接她去見陳豪都不肯。

陳豪想統一大灣區物流業務，收購龔嘉欣的集運倉卻遭拒。(影片截圖)

龔嘉欣堅決不會把集運倉賣給陳豪。(影片截圖)

陳豪表明若龔嘉欣不賣集運倉，就會單方面解約！陳豪向姜大衛表示希望他出手勸導龔嘉欣，但姜大衛說自己與龔嘉欣關係疏離，未必能做到。陳豪限制供貨給龔嘉欣，希望令她放棄不賣集運倉一事。龔嘉欣最後答應將集運倉賣給陳豪，但她將與家人返回海棠鎮。

陳豪向姜大衛表示希望他出手勸導龔嘉欣。(影片截圖)

陳豪限制供貨給龔嘉欣，希望令她放棄不賣集運倉一事。(影片截圖)

陳豪限制供貨給龔嘉欣，希望令她放棄不賣集運倉一事。(影片截圖)

陳豪不捨龔嘉欣離開，向姜大衛買下兩巴仙世代股份，並請他轉贈龔嘉欣，讓龔嘉欣成為持份者留在世代。

陳豪不捨龔嘉欣離開，向姜大衛買下兩巴仙世代股份，並請他轉贈龔嘉欣。(影片截圖)

陳豪不捨龔嘉欣離開，向姜大衛買下兩巴仙世代股份，並請他轉贈龔嘉欣。(影片截圖)

譚俊彥公開指人力是企業的包袱，不諱言世代要繼續發展，裁員是唯一選擇，結果引起軒然大波。譚俊彥在開車途中被人潑紅油，他報案後陳豪去接他，但陳豪希望他對內部表示不會裁員，以穩定民心。可惜譚俊彥不肯，二人開始出現分歧，最後釀成罷工的局面。

譚俊彥在開車途中被人潑紅油。(影片截圖)

譚俊彥在開車途中被人潑紅油。(影片截圖)

譚俊彥同陳豪開始出現分歧。(影片截圖)

《企業強人》劇情簡介：

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。趙愷（陳豪飾）從亡父手中接任主席只是短短四年時間，便成功把這家本來只是在香港工廠大廈的小公司，發展成擁有過萬呎總部和集散中心的物流巨企！

趙愷一直認為企業是由人建構出來的，而物流快遞又是人力密集的行業，所以在人與利益之間作取捨的話，他必然會選擇前者！他一直秉持這信念，不追求科技的過度發展，一心保著員工的飯碗、保著快遞的熱度！

一天，剛回到新總部的趙愷被一輛摩托車攔下，攔下他的人正是為了成為世代物流加盟商的方芳（龔嘉欣飾），方芳承諾會做到三個零，零投訴、零延誤、零失件！成功打動了趙愷，答應讓她成為加盟商。未幾，海棠鎮發佈了「限摩令」，方芳決定擴展加盟店，她把四十多個摩托車司機收歸其下，更取代了鎮內其他違規的加盟商！此舉卻惹來加盟商們的報復…

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。為了建立飛機隊伍，徐道明（譚俊彥飾）加入了世代物流，趙愷指派他從奧元航空購買飛機，但奧元航空接受了成峰資本的融資，買飛機就先要得到成峰的同意，而成峰的負責人正正是趙愷的前妻宋翹（張曦雯飾）…

一邊是加盟商的報復，一邊是舉步維艱的購買飛機項目，趙愷能否一路披荊斬棘，把自己的營商理念貫徹到底？

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。(《企業強人》劇照)