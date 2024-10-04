娛圈社運女神表態震驚粉絲「10年突變愛國歌手」民主人設都係假？

歌手安溥（藝名張懸）10月1日時，透過經紀公司公開親筆信祝賀大陸國慶，但她過去曾公開聲援太陽花運動、香港雨傘革命等社會運動，突如其來的巨變，震驚大批台灣以及香港粉絲，香港媒體人也發文分析她這10年的轉變：「從前的張懸只是虛假的人設，現在的安溥才是真正的自己。她根本沒變，只是今天不再演了」。



馮睎乾在臉書粉專「馮睎乾十三維度」談及吳慷仁以及安溥祝賀大陸國慶一事，直言安溥「跪」得似乎比吳慷仁更驚天動地：

「連『成都人』林依晨和正在大陸巡演的陳奕迅，昨天都沒有在自己的微博賀「国慶」——可見在中国求財的藝人也有沉默的自由。」



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但馮睎乾指出，安溥並沒有使用微博，卻透過經紀公司祝賀中共，親筆題下「祝福新中國成立七十五週年，人民和睦，萬里皆安。安溥祝福」，此舉誠意十足，但仍有不滿足的內地網民還嫌她沒寫「祖国」，酸他們太過吹毛求疵。

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馮睎乾指出，2014年後張懸變為安溥，其實已從近年動向和訪問有跡象：

「她差不多早已親口告訴你：『從前的張懸只是虛假的人設，現在的安溥才是真正的自己。』她根本沒變，只是今天不再演了。」



馮睎乾更發現她在2015年從熱血沸騰的「社會運動者」張懸，蛻變成自言增加「幽默感」、對世事更「包容」的安溥。

歌手安溥（藝名張懸）10月1日時，透過經紀公司公開親筆信祝賀大陸國慶。（微博圖片）

馮睎乾認為，安溥2020年頭能夠踏足溫州舞台，當時肯定就跪了，更猜測她的父親焦仁和在背後出了不少力：「所以萬勿誤會她『人在屋簷下，不得不低頭』了，哪有許多無可奈何的苦衷，根本只有蓄謀已久的表忠」更說台灣人要感謝中共讓大家看清楚：

「每一個張懸背後都可能是一個安溥。換了是你，又能否把張懸這個角色演到底呢？」



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