魷魚遊戲2｜沉浸式宣傳攻勢嚇親路人　△○□現身街頭搵人玩打畫片

至今仍為Netflix最受歡迎的影集之一的《魷魚遊戲》要回來了！Netflix於於近日發布《魷魚遊戲：第2季》的第二波預告片再度引起全球粉絲高度期待，目前官方定檔12月26日上映，另外更有韓國網友發現劇中的西裝男帶著△○和□，在首爾和釜山的地鐵站隨機找路人玩打畫片的快閃驚喜活動！



【圖輯】點圖放大看《魷魚遊戲》第二季最新劇照👇👇👇

+ 8

《魷魚遊戲：第2季》即將於12月26日開播，許多第一季受歡迎的角色也都將回歸，包含韓國男神李秉憲與遊戲招募員孔劉都將再次現身，今年年初釋出的精彩片段中，熟悉的456號李政宰以紅頭髮現身，他飾演的奇勳在接到一通神秘電話後放棄前往美國的計劃，開啟一場追逐，更誓言：「我一定要找到你！」，而10月1日釋出的片段則是孔劉從神秘的保險箱中取出畫片與現金，化身西裝男在地鐵站邀請觀眾。

【圖輯】點圖放大看《魷魚遊戲：第2季》沉浸式宣傳快閃活動畫面及預告👇👇👇

+ 11

熟面孔回鍋 加入任時完、姜河那、崔勝賢等實力派演員

本季將講述贏得競賽後的456號選手成奇勳，本想遠走高飛前往美國，卻決定再度投身這場生存遊戲，決心展開一場復仇之旅，又一次賭上性命，與一群新的參賽者一起爭奪高達456億韓元的獎金。續集仍然是由黃東赫擔任導演，除了李政宰、魏嘏雋、李炳憲和孔劉等熟面孔；更加入了任時完、姜河那、李陣郁、朴成焄、梁東根、李大衛、崔勝賢、元志安等演員加盟，如此華麗的陣容讓不少觀眾相當期待：

「第二季真的比第一季預算高很多，從這預告就能看得出來細節！是細節啊！」

「這預告拍的很時尚，孔劉Oppa先先吸引收視率」

「只有已經成為一個IP代表的戲劇才能這樣呈現預告片」。



【相關圖輯】2024下半年必追9大韓劇《魷魚遊戲》《殭屍校園》第二季終上演（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 40

沉浸式宣傳快閃活動嚇壞路人 西裝男驚現韓國街頭

除此之外，有韓國網友發現《魷魚遊戲》中的西裝人帶著身穿粉紅防護衣的△○和□在首爾和釜山的地鐵站，隨機找尋路人打畫片並沿路發放名片，原來這正是《魷魚遊戲》製作組展開的驚喜快閃活動「魷魚遊戲之尋找畫片人」，只要根據所給的地點提示到附近尋找可能存在的畫片人，和他們打畫片後就能領取到特別邀請函，影片中的路人收到西裝人的邀請時看起來都感到頗為驚嚇，網友們更逗趣留言道：

「玩遊戲輸了會不會被賞巴掌」

「在新世界有看到他們坐電梯」

「果然是《魷魚遊戲》，宣傳手法有夠酷」。



【相關圖輯】淚之女王｜15套豆瓣9分以上韓劇 機智醫生生活9.5分、冠軍9.8分（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 41

延伸閱讀：

《魷魚遊戲：第2季》重磅回歸！歷代影帝飆戲、神秘人現身 近3年聲量狂飆60萬

《魷魚遊戲2》黃金陣容選角公開！任時完驚喜加盟 開播時間曝光

真人版《魷魚遊戲》爆爭議！零下3度拍攝選手凍壞 參賽者偷偷「人與人連結」 下場慘了

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】