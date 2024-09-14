減肥瘦身千祈咪食呢啲麵包！五種麵包熱量爆高　一落醬仲肥上加肥

大家都知道吃過多的澱粉，會導致身材變胖。不過有時候就是忍不住想吃點麵包，身為一個麵包控，一定要知道高熱量麵包的陷阱口味是那些，避開它們就對啦！



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熱量爆高麵包1.白麵包

是不是沒想到最簡單的白麵包，竟然也屬於高熱量麵包之一？因為白麵包中的精緻澱粉成分很高，屬於高GI食物，所以吃下去就很容易造成血糖升高，也因為他吃起來很簡單，所以大家通常會再搭配果醬或者調味料一起食用，反而讓熱量更加加乘。

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熱量爆高麵包2.麵包捲

除了白麵包之外，熱量高的麵包還有超人氣麵包「麵包捲」！雖然看似小小一塊，但是因為使用的忌廉量比起一般的麵包還要高，因此自然熱量也會相對更高！因此下次可別再看忌廉麵包小小一塊，就忍不住一次吃好幾塊，其實這樣累積起來的熱量可是會超過一碗白飯的。

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熱量爆高麵包3.紅豆麵包

包有甜甜內餡的麵包類，熱量也屬於較高的麵包種類！像是紅豆麵包或者是朱古力麵包，因為裡面除了忌廉之外還添加了大量的砂糖，咬下一口就能讓血糖超迅速上升，絕對是高熱量麵包中的大大陷阱！

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熱量爆高麵包4.忌廉麵包

比麵包捲更罪惡的麵包就是忌廉麵包，內餡包了滿滿的忌廉，鹹甜的忌廉內餡很容易讓人忍不住一口接著一口，但其實是整個麵包充滿了脂肪！若是不想要自己的暴肥，這千萬要避開忌廉麵包，也可以建議真的要吃可以搭配一些蔬果一起吃，提高營養均衡。

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熱量爆高麵包5.咖哩麵包

日本人超愛的咖哩麵包，是熱量麵包的第一名寶座！不僅是澱粉滿滿，同時還是油炸物，因此整個熱量更是加倍！內餡雖然有肉末，但是經過多種香料調味烹煮，熱量也是蠻高的！因此若真的要吃則建議要在白天時吃，才能避免攝取過多的熱量，對身體消化造成負擔。

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