貞淑的推銷｜10大賣點逐個數　上門推銷成人情趣用品　配角成賣點

金素妍、延玗臻、金成鈴、金善映、李世熙主演的韓劇《貞淑的推銷》，總共12集，10月12日開播收視就高達3.862%，網友：「好看！推！」、「這部好有趣、好好笑」、「延玗臻真的帥」，爆米花小姐特別整理「韓劇《貞淑的推銷》10大劇情演員」！



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韓劇《貞淑的推銷》劇情線上看1.改編自《相見恨晚》

改編自英劇《相見恨晚》，以1992年鄉村「金堤」為背景，「韓貞淑」與初戀對象結婚後，過著恭順又被動的生活，一切行為都按照丈夫的意願進行。



某天發現丈夫不忠又面臨缺錢的困境，她豁出去開始販賣國外進口的成人情趣用品，由她領軍，和梨花大高材生「吳金姬」、四寶媽「徐姈福」、單親媽媽「李姝莉」四個女人，一起聯手創立成人用品銷售事業，展開一段自我探險的旅程！

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韓劇《貞淑的推銷》劇情線上看2.成人玩具的興起

英國的醫生約瑟夫，發明「電動震動器」以治療歇斯底里和焦慮症，幾年後人們發現這可以用於「性愛」，1960年代美國開始公開販售成人玩具，在大眾提起興致後，1977年於舊金山有了第一間販售成人玩具的實體店，1980年陸續引進韓國。



故事設定在1992年，再加上是鄉下地區，不僅將「性」視為禁忌，村民更是保守至極，然而，性需求卻是不可少的，「訪售四姐妹」就這樣開始上門銷售啦！

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韓劇《貞淑的推銷》劇情線上看3.金素妍

金素妍飾演韓貞淑，「金堤辣椒小姐」選美出身，心地善良又很會學習，但人生抽到下下籤，沒有看男人的眼光，和一無事處的初戀老公結婚。



丈夫在外面亂投資和搞外遇，她一個人負責家裡生計，主業在金姬家打掃，接了很多副業，家裡欠房租，就連兒子的新書包都買不起，因為缺錢而去應徵美幻內衣業務員，從原本連面對「黃色笑話」都很尷尬又牴觸成人用品的窘境，成為「天才銷售」！

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韓劇《貞淑的推銷》劇情線上看4.金成鈴

金成鈴飾演吳金姬，梨花女子大學英國文學畢業，相親結婚後跟老公來到家鄉金堤後，人生過得很無趣，整天待在家裡，最煩惱的事只有一日三餐。



充滿防禦心又不親近任何人，村裡的人都認為她在耍高尚。只和韓貞淑熟識，在大丈夫主義老公的鄙視下，決定踏出家門，成為「現代化女性」，在一次幫貞淑賣成人用品銷售後，真正感受到「活著」，是「訪售四姐妹」的智囊團！

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韓劇《貞淑的推銷》劇情線上看5.金善映

金善映飾演徐姈福，家庭主婦，和丈夫非常恩愛，育有四個小孩，過著沒有財富、沒有人脈，但性生活美滿的生活，一家六口住在狹小的單間房，連給上初中的大女兒一張像樣的書桌都辦不到。



認為「一味地生孩子難免會變成乞丐」的她，無論如何都想給孩子們單獨的房間，在找工作時接觸到成人用品上門推銷工作，進而結識韓貞淑。即便沒有上過高中，但一張嘴就是天生的推銷員！

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韓劇《貞淑的推銷》劇情線上看6.李世熙

李世熙飾演李姝莉，經營「魅力髮廊」，單親媽媽，獨自扶養兒子東宇，沒有丈夫的她是家庭的支柱，姝莉是鄉村金堤穿著最破格、走在流行最前衛的女人。個性大剌剌，面對騷擾的客人絕不退縮，用笑臉和撒嬌的語氣還擊。



因為有過一段失敗的戀愛，讓她再也不敢談真摯的感情，身邊有兒子就好。一開始只是因有趣而跟韓貞淑一起銷售成人用品，後來漸漸成長，是「訪售四姐妹」的忙內！

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韓劇《貞淑的推銷》劇情線上看7.延玗臻

延玗臻飾演金道賢，首爾江南警察局刑警，高中就在美國唸書，雖然能夠順利進入常春藤名校，但畢業後就投身韓國警校，大材小用，從都市調職到鄉下，認為金堤很適合生活。



以個人主義活了30年的他，不喜歡鄉村「小事也要插手、毫無顧忌觸碰」的氛圍。看似公私分明、做事有條有理的他，會在沒有人的深夜，進入警局檔案室翻閱資料，一邊和村民保持距離，一邊秘密調查鎮上的所有人！

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韓劇《貞淑的推銷》劇情線上看8.配角群

《背著善宰跑》金元海飾演金姬老公、《有院子的家》崔載林飾演貞淑老公、《陪玩的女人》林徹洙飾演姈福老公、《Voice 2》 姜愛心飾演貞淑母親、《她的日與夜》鄭英珠飾演會長夫人。



《如此親密的背叛者》金政振飾演會長夫人兒子、《寧靜海》鄭順元飾演羅刑警、《歡迎回到三達里》徐鉉哲飾演刑警班長、《黑話律師》洪智熙飾演貞淑好友「盛美花」、《怪物》沈完俊飾演貞淑同學「朴仁泰」，登場人物超級多，會臉盲啊！

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韓劇《貞淑的推銷》劇情線上看9.特別出演

「雙門洞Cheetah」羅美蘭飾演金美蘭，成人用品公司「Fantasy美幻內衣」的代表理事，一開始只為從美國陸軍販賣部拿東西出來賣，透過美軍認識情趣用品，從1960年代開始，已經販售將近30年！



韓劇《貞淑的推銷》劇情線上看10.「性」是下流的事嗎？

「你在外面穿的衣服不能得體一點嗎？」、「她怎麼能做這麼下流的事情？」、「我們對那種淫蕩的東西沒興趣」，在保守的年代和鄉村，村民認為性是放蕩的，且覺得韓貞淑販售「成人用品」這件事很羞恥。



但女性內睡衣不只是內衣，不是用來遮掩和保護的，而是用來展示的，大部分的人以為女人對性不感興趣，但其實女人也想要熱情的性生活，且有權享受性愛，這是一件很健康的事！

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