太古集團總裁老婆緊急返台動刀　虛弱躺床照惹粉絲擔心：好嚴重

女星廖家儀與香港太古集團總裁陳世傑結婚後定居香港，後因老公工作調度搬回台灣，8月才亮麗出席活動，昨（22）突曝椎間盤嚴重突出壓迫神經動手術，而她因血紅素太低，「輸血二輪終於達標才可以進行手術」。



【圖輯】點圖放大看更多廖家儀照片👇👇👇

+ 22

廖家儀於社群透露大腿麻又疼兩個月，原本就有在復健，上週陪孩子回香港訓練時，某日突發劇痛，痛到連頭頂都痛，緊急就醫檢查後發現是第四節第五節椎間盤嚴重突出，已壓迫左腿神經，港台兩邊醫生建議手術治療。廖家儀搭機撐回台灣，就馬上排手術，透露上機前打了止痛劑，不然真的飛不了。

【相關圖輯】癌症｜59歲資深女星認愛喝酒證實患食道癌 專家教5招及早預防（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

而她順利完成手術後也分享近況，表示術後第二天就可以下床了，仍持續拖打止痛劑，大腿已不痛，腰椎疼痛程度也有減緩。廖家儀有感：

「腰椎痛壓迫到了痛起來真的要人命！」



她呼籲大家如有狀況，趁年輕好好治療。

【相關圖輯】男星手術後癱瘓消失11年「病因多年後終曝光」拍節目一動作出事（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

她還透幾度因血紅素太低無法開刀，必須先輸血，她前後輸血兩輪才達到可以進行手術的標準，讓她深深感受到健康的重要，之後要聽醫生話好好補血。

【同場加映】盤點七位嫁豪門愛情事業兼得女星 一線女星嫁富商演藝事業更出色（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

延伸閱讀：

沒有胡瓜罩差很多！ 熊霓被邊緣化 心冷想回老家了

張書豪曝情史認「交往夜店妹」 小S秒追問：歐陽龍知道嗎

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】