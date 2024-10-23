太古集團總裁老婆緊急返台動刀 虛弱躺床照惹粉絲擔心：好嚴重
撰文：聯合新聞網
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女星廖家儀與香港太古集團總裁陳世傑結婚後定居香港，後因老公工作調度搬回台灣，8月才亮麗出席活動，昨（22）突曝椎間盤嚴重突出壓迫神經動手術，而她因血紅素太低，「輸血二輪終於達標才可以進行手術」。
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廖家儀於社群透露大腿麻又疼兩個月，原本就有在復健，上週陪孩子回香港訓練時，某日突發劇痛，痛到連頭頂都痛，緊急就醫檢查後發現是第四節第五節椎間盤嚴重突出，已壓迫左腿神經，港台兩邊醫生建議手術治療。廖家儀搭機撐回台灣，就馬上排手術，透露上機前打了止痛劑，不然真的飛不了。
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而她順利完成手術後也分享近況，表示術後第二天就可以下床了，仍持續拖打止痛劑，大腿已不痛，腰椎疼痛程度也有減緩。廖家儀有感：
「腰椎痛壓迫到了痛起來真的要人命！」
她呼籲大家如有狀況，趁年輕好好治療。
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她還透幾度因血紅素太低無法開刀，必須先輸血，她前後輸血兩輪才達到可以進行手術的標準，讓她深深感受到健康的重要，之後要聽醫生話好好補血。
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