豪門千金曾拍大尺度同志片　女女濕吻成經典　將現身台灣同志遊行

何超儀今年以樂團身分「何超與海膽仔JOSIE ＆ THE UNI BOYS」推出全新單曲〈沒完沒了的完美〉，透過她獨特的眼光以及超然不一般的自我個性，藉由音符與歌聲傳遞出這個世代面臨種種重大的轉變，唱出人們苦於迎合「完美/不完美」社會標準的焦慮，也為當今社會仍處在不友善環境的LGBTQ+族群發聲。



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有無數個LGBTQ+好友的她，最希望每一位身邊的朋友不分異同找到屬於自己的幸福，她今年受邀擔任「紅樓愛最大嘉年華」親善大使，確定本週六（26日）與852電影公司矚目新人Iman一同去台灣，白天參加「台灣同志遊行」，晚上赴西門紅樓出席晚會，與DJ BOBBY同台登場，她表示：

「很榮幸也很期待見到大家，LOVE IS LOVE！」



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何超儀生長在大家庭中，勇敢做自己，外界說她大膽又叛逆，進入演藝圈唱搖滾樂、演出各種不同類型的角色，走出屬於自己的路。姊姊在演藝圈擁有好人緣，從小她跟在身邊，結交很多LGBTQ+好友，從來不覺得愛有異同的分別，她在電影《蝴蝶》詮釋一段感人的女同志戀情，床上濕吻的片段至今成為經典，她也憑藉此片登上威尼斯影展，在國際舞台上為LGBTQ+族群發聲。

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今年何超儀受邀擔任「紅樓愛最大嘉年華」親善大使，全新單曲〈沒完沒了的完美〉獲選為活動宣傳歌曲，將與DJ BOBBY在晚會活動同台登場。她深感榮幸，特別排開所有工作赴台參加：

「愛不分性別、不分異同，我身邊有很多LGBTQ+的朋友，我都希望他們能夠幸福，這幾年亞洲越來越多地方開放同性婚姻，我也期待未來我們能生活在更友善的環境當中。」



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「台灣同志遊行」將在本週六（26日）登場，何超儀將帶著852電影公司矚目新人Iman一同參加，預計1點半抵達市府廣場，邀請變裝皇后飛帆與擁有大胸肌、冰塊盒腹肌的杉本傑尼龜、周七百等9位猛男KOL助陣，將在現場沿路發送3000份彩虹限定應援物為LGBTQ+朋友加油打氣，同時沿著「北路線」步行支持遊行。她呼籲當天有空的粉絲不分男女老少、不分異同都來參加同志遊行：

「歡迎在現場跟我拿禮物、合照，很期待見到大家！LOVE IS LOVE！」



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另一方面，何超儀客串演出的年度矚目恐怖電影《鬼們之蝴蝶大廈》也將在下週末（11/1）在台灣上映，她今年才宣布「不再參與恐怖片拍攝」，該片將是她最後一部演出的恐怖片作品，呼籲粉絲把握機會進戲院買票支持，一睹何超儀的大銀幕魅力。

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