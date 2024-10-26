神級女團單飛新歌「違反規定」遭禁播　被電視台列入黑名單非首次

韓國女團BLACKPINK成員Jennie日前發佈了最新個人單曲〈Mantra〉熱烈回歸，廣受粉絲關注，獲得不少人歡迎，早前甚至有一名粉絲在墓園晚間播放這首MV的畫面網上瘋傳。



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但這首歌如今卻因為一些原因被禁！根據《Koreanboo》報導，10月23日，韓國媒體KBS電視臺禁播了Jennie的〈Mantra〉，原因是這首歌有提到特定的品牌名稱，違反了韓國相關審查法令──禁止在媒體上植入過多的廣告。

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也就是說，〈Mantra〉在封禁期間，將會被列入KBS和其節目的黑名單，不能被播放。但無論如何，Jennie可以提呈審查以申請撤銷禁令。



實際上，這也並非Jennie首次有歌曲被封禁，BLACKPINK早前的熱門歌曲〈Pink Venom〉也曾經因相同理由被禁播。其他曾經被禁播的歌曲也包括NCT成員Jaehyun的〈Unconditional〉、John Park的〈VISTA〉、李藝浚的〈Again〉等。

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所以儘管〈Mantra〉被這家電視臺禁播，但其實也並非什麼大事，只是暫時沒有按照程式走所引起的小風波而已。

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