吳文忻乳癌復發李麗麗患肺癌惹全城關注　營養師教5關鍵吃出健康

隨著知名藝人吳文忻、李麗麗、江蕙、方文琳、汪建民等人相繼傳出罹癌消息，癌症議題再度受到社會大眾關注。由台灣主播夏嘉璐主持的podcast節目《新聞幕後》，日前邀請到台灣資深營養師黃淑惠，分享癌症飲食的重要性，以及民眾日常飲食應注意的事項。



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罹癌並非單一原因造成

黃淑惠表示，癌症發生的原因很多，除了遺傳等先天因素外，後天的生活環境、飲食習慣也扮演重要角色。她指出，空氣污染、油煙等環境因素，以及高糖、高油炸、燒烤等飲食，都可能導致身體長期處於慢性發炎狀態，使免疫系統不穩定，增加罹癌風險。



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均衡飲食是抗癌關鍵

面對癌症，黃淑惠強調均衡飲食的重要性。她建議透過「彩虹飲食」，攝取多樣化的蔬果，以獲得各種營養素，增強身體抵抗力。此外，攝取足夠的優質蛋白質，如瘦肉、蛋、魚等，可幫助修復組織、調節免疫功能。黃淑惠也提醒，應避免攝取過多精緻糖，因其可能加速癌細胞生長。



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善用食材提高營養密度

對於癌症患者而言，治療過程中的營養攝取格外重要。黃淑惠建議透過巧妙的食材搭配，提高餐點的營養密度。例如，將滴雞精加入蒸蛋、燉粥等料理中，可有效增加蛋白質攝取；燙青菜時加入滴雞精，更能提升蔬菜的風味與營養價值。黃淑惠強調，飲食應以天然食材為主，儘量避免加工食品。



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選購食品應注意安全性

黃淑惠也提醒民眾，選購食材時應注意其安全性，包括產地、製程等資訊。以滴雞精為例，應選擇有產銷履歷認證、生產過程透明的產品，優質滴雞精的原料應為土雞，並經高壓萃取，保留雞肉中的胺基酸、維生素B群等營養成分，同時去除多餘油脂，更適合癌症患者飲用。



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營養需求因人而異

黃淑惠最後強調，不同生命階段、健康狀況的營養需求有所不同。例如孕婦、哺乳媽媽對蛋白質的需求較高；年長者因新陳代謝降低，肌肉流失加快，亦需特別補充優質蛋白。她建議民眾平日可透過滴雞精等方式，彌補膳食攝取的不足，並搭配運動、紓壓等健康生活型態，有效預防癌症發生。



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