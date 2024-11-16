張惠妹深夜突開賣大巨蛋門票更有跨年場　夜瞓粉絲驚喜不已速搶票

天后張惠妹（阿妹）將帶著「ASMR Maxxx」世界巡迴演唱會，12月21、22、28、29、31日共5天在台北大巨蛋開唱，日前15萬張門票火速完售，昨（15）日主辦單位宣布將加開B1以及L2少數座位，請歌迷今（16）日起關注售票系統，沒想到拓元售票系統在深夜突襲釋票，讓夜貓子粉絲火速搶票。



張惠妹首度唱進台北大巨蛋，同時也是該場地首位舉辦跨年演唱會的歌手，一宣布開唱就造成海內外粉絲摩拳擦掌。

張惠妹深夜加賣大巨蛋門票，讓夜貓子粉絲驚喜不已。（聲動娛樂）

主辦單位和製作團隊評估後，確定加開B1層和L2層少數座位，但只說要歌迷關注售票系統，並未特別多說販售時間，有歌迷深夜狂刷拓元售票系統，一舉入手期待許久的票券，門票再度顯示完售。

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正緊鑼密鼓籌備演唱會的阿妹，也等不及和大家分享由她主理的演唱會官方周邊商品，將於11月18日起開放預購，她將心愛的寵物2隻狗狗、2隻貓貓及分身角色「阿密特」做成卡通圖形，巧妙地融入到每一件周邊商品中，讓粉絲不僅能在演唱會現場感受她的愛，還能把這份溫暖帶回家，她也感性說：

溫暖而長久的陪伴是深深刻在心裡的愛，也是隨身的力量符號！

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