游學修鍾雪瑩專訪｜指古天樂似老豆未敢駁嘴　搞試當真源自一契機

游學修、鍾雪瑩以《看我今天怎麼說》分別入圍金馬影帝影后，鍾雪瑩更是繼《填詞L》後連莊入圍，對戰眾多資深前輩，對年紀輕輕的兩人來說絕對是莫大鼓勵，但令人意外的是，問到提名後是否演出邀約爆增？游學修斬釘截鐵否認：「一個都沒有！真的。」展現搞笑活潑一面喊話：「台灣的導演們，我是游學修，請你們快點來救我！」指名很想跟魏德聖、九把刀合作。



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游學修在片中飾演聾啞少年「子信」，問及跟角色是否有相似之處？他說跟「以前的自己」比較像，子信身為一個聾人遇到困難，跟他在演藝事業遇到困難時，積極找尋解決方法的模式很相似，但他坦言現在不一樣了：「以前的我比較會據理力爭，現在是覺得，有些事情不是去爭就爭得到。」變得比較隨緣；而鍾雪瑩飾演的「素恩」從小就照媽媽的意思配戴人工耳蝸，學習跟「正常人」一樣言語溝通，儘管不樂意，她坦言自己沒有那麼乖：

「我只是比較懶沒有變壞，但我是沒有在服從的！」



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首次入圍影帝的游學修，其實演員生涯從2015年就開始，但機會本來就不是一直都有，2020年時還碰上疫情，已經很長時間沒拍戲，手邊在創作的劇本也因為一些原因拍不了，生活過得困頓的他，如同聾啞少年子信的陽光樂天，決定搞一個YT頻道繼續創作跟演出，轉行成為YTR，無心插柳，頻道卻越做越大，雖然自己創造了表演機會，但真正的電影電視邀約卻越來越少，近年好不容易才又有新作上映，他也誠實自白：「其實很多人問為什麼會接這個戲？沒有原因，就是想演！」在僧多粥少的情況下，有工作只能珍惜。

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外界時常認為演員需要神秘感，YTR卻是相反，是相對敞開與透明的工作，需要把真實的自己展現給全世界看，嚴格來說兩種身分有點衝突，對此游學修自嘲：「可能這個就是原因（沒戲演）吧，我沒有神秘感啊，所有人都知道我在想什麼！所以最近就閉嘴了，就演了這部戲，不說話了！」拿走他的口才優勢，反而就入圍了影帝，實屬意外，不過他也沒想放棄頻道，儘管他沒時間拍片，其他成員也能夠持續運作，可以體諒他把演戲放在最優先，有機會就想繼續演。

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要詮釋一個從小母語就是手語，從未接受過人工耳蝸的聾人，讓游學修在花了特別多功夫學習，認為不能只是會，而是要很流暢，要很清楚自己打的手語是什麼意思：「我是一個聽人，要演一個聾人本身就是很複雜的事，一定要打得好，才能給聾人朋友一個交代。」他也因為演了這部片改變對聽障朋友的看法：

「以前真的是會有點怕，一來不能溝通，二來是不知道能講什麼，很怕講錯冒犯到別人，但真的相處後才知道，他們其實跟一般人沒有太大不同。」



另外，游學修、鍾雪瑩、吳祉昊在片中是好朋友，3人在相處過程中探索自我並且影響彼此價值觀，談及生命中是否有過這樣的朋友？游學修的答案是老闆古天樂，至於跟他說了什麼金玉良言？他笑說：「那太多了！經常叫我閉嘴！」原來以前他有話直說、對看不慣的事或議題都橫衝直撞，直接表達自己的看法，古天樂會先安撫他，但要他謹言慎行：

「他會說：『我知道你感覺，但是不用講太多！』我不太會頂嘴，他就跟爸爸一樣。」



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鍾雪瑩則是特別感謝影帝林家棟給她機會：

「我有一部主演的戲他是監製，他是第一個給我那麼多戲份的人，他讓我學到，要做一個對自己嚴格的人。」



鍾雪瑩、游學修。（TVBS授權使用／趙世平攝）

鍾雪瑩與游學修在《看我今天怎麼說》中有產生超越友誼的情愫。（TVBS授權使用／趙世平攝）

游學修誠實表示入圍金馬影帝後，一個新的演出邀約都沒有。（TVBS授權使用／趙世平攝）

29歲鍾雪瑩連莊入圍金馬影后。（TVBS授權使用／趙世平攝）

鍾雪瑩、游學修分享拍攝趣事。（TVBS授權使用／趙世平攝）

游學修、鍾雪瑩以《看我今天怎麼說》分別入圍金馬61影帝、影后。（TVBS授權使用／趙世平攝）

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