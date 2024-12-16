36歲女神2024年擁8個代言賺到笑 出道16年首認愛事業愛情兩得意
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
郭雪芙昨天出席飾品活動，一襲粉紅露肩洋裝，熱戀中的她狂冒粉紅泡泡，鬆口聖誕節已請假兩個禮拜，跟老外男友歐洲雙宿雙飛，還甜喊他「Sweet heart」，是否趁機見對方爸媽？她未否認，萬一對方突然求婚？她嘴上說「不想有驚喜」，接著卻說不排斥先有後婚。
【圖輯】點圖放大看更多郭雪芙IG靚相👇👇👇
+23
郭雪芙事業愛情兩得意，除了憑劇集《此時此刻》入圍金鐘獎獎最佳女主角，光今年2024年就接了8個代言廣告，推估至少3200萬（台幣）進帳。而她出道16年首認愛，對象就是這位年紀小她一點的捲髮老外，但其他細節嘴超緊，叫什麼名字、是歐洲哪國人、做什麼工作全都絕口不提。好，那男友怎麼叫她？答案是洋腔洋調的喊她「薛富」，而不是英文名Puff，經紀Elsa笑說：
「老外可能覺得叫食物（泡芙）很怪吧。」
【圖輯】點圖放大看劉俊謙郭雪芙《此時此刻》部分「按摩場面」👇👇👇
+9
能不能講出老外男友的兩個優點？郭雪芙倒是沒想很久，直球回應，還多送一個優點：
「有耐心又善良，還有很帥！」
關於見雙方家長這題，郭雪芙習慣性的語焉不詳，只說不喜歡突然被求婚的那種「驚喜」，也不可能閃婚，但卻提到契媽有建議「不用結婚也沒關係，先有個小孩」；那是否農曆年會帶男友見自己的家人，她則說：
「應該不會，太早了、太快了，可能明年的農曆年吧。」
指的是2026年。
彈劾尹錫悅｜IU為示威者派發食物及暖包 粉絲感動：不愧是女神劉德華曾上《康熙》讚4位港產女神中關之琳最靚 最性感是「她」TSE台灣寫真博覽再公開4女神嘉賓 驚見「黃金比例賽車皇后」名字台灣女老師化身迷你裙啦啦隊女神爆紅 鄰校派「他們」挑機惹圍觀中山美穗逝世｜一代女神與張曼玉齊名 連金城武亦遺憾未能追到她53歲昔日性感女神行衰運 經紀公司突破產 老公彩排臉部骨折受傷
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】