危機航線劇情+影評｜劉德華違反物理定律救機　唔合理橋段逐個捉

《危機航線》是整個中國國慶檔最幸運的影片。一方面，這部早在2021年就煞科的空難救援題材電影，是整個中國國慶檔唯一專注「類型爽感」的電影。



中國國慶檔開始時，人們本來期待《749局》這種中國國產重工業電影能帶來視聽感官刺激，沒想到只是導演苦難青春的投射；《志願軍：存亡之戰》戰爭場面震撼，故事卻有碎片化傾向；打拐題材的《浴火之路》不是懲惡揚善的爽文；《爆款好人》則是無法一笑到底的喜劇片……

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掃了一圈，好像只有《危機航線》可以提供純粹的爽感：

「一個武力高強的男人遇到劫機，拼命挽救了全機人的性命。」



於是，打著「超英爽片」旗號的《危機航線》，在內地開畫票房只有1765萬元（人民幣、下同），但六天下來總票房竟然高達1.5億，單日票房排名第四。貓眼專業版目前給出的票房預測是3.65億。

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另一方面，《749局》已經吸走了這個檔期大部分的差評火力。每一個大檔期，都會誕生一個討論度極高的對象，承受觀眾的注意力炮火，或是作品，或是人，比如今年春節檔的「春山學」、《熱辣滾燙》，暑期檔的《抓娃娃》。

因而，一直低調宣傳的《危機航線》，豆瓣評分拿到了6.4，比《浴火之路》還要高。

《危機航線》獲得6.4豆瓣評分。（截圖）

或許這是對導演彭順的「補償」。去年《驚天救援》五一上映時，彭順因為在北大路演上的發言而遭遇關於科學常識的爭議，導致票房意外滑鐵盧。這一次，樂子人的怒火終於沒有燒向他。

《危機航線》癲狂犯罪，超雄必看

如果你是超英電影愛好者，這部一定要來看看，因為影片所有起承轉合、高光時刻只為劉德華一人打造，是一部快節奏、高純度的大男主爽片。



劉德華飾演的高皓軍是國際安保專家，為總部位於東南亞某國的航宇航空公司服務於。他患有躁狂症，情緒極度不穩定，一手造成了八年前女兒失明的悲劇，因而與妻女分開八年。現在靠吃藥維持狀態。

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故事始於他與妻女分別登上國際首飛的五星級超豪華A380客機之後。先簡單介紹一下整架飛機的配置：共三層，上層有頭等艙、免稅店、餐廳、美容室、按摩室，中層有商務艙和經濟艙，底層有行李艙和備餐區等。

這為整架飛機隔音特別好埋下了伏筆：頭等艙發生槍擊，商務艙和經濟艙完全不知道；行李艙打鬥激烈，上兩層也不知道；高皓軍後來在上層和中層的秘密夾層通道裡匍匐，也幾乎沒一點聲響。

妻女落座上層的頭等艙，他在中層的經濟艙。同時，航空公司老闆李航宇（郭曉東 飾）也在這個航班上，就在頭等豪華艙。

因而，高皓軍對飛機上的風吹草動特別關注。他敏銳地發現，後艙乘務組組長急匆匆地帶著空警離開，卻沒再回來。偌大的國際客機，只有一位空警，輕輕鬆鬆被劫機團夥幹掉，因為這群劫匪研製出了一種特製子彈：無法穿透機身，但近距離射擊可致命。

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靠著這樣的特製子彈，劫匪頭子Mike（屈楚蕭 飾）在頭等艙大開殺戒，一連擊斃了三名乘客，逼李航宇說出密碼，這樣集齊李航宇妻子、小舅子三個人的密碼，就能把用於周轉的5億美金（約合人民幣35.09億元）轉走。

這群劫匪的計畫十分周密，財力雄厚，關係網強大，滲透到飛機內外的各個崗位：有地勤，可以把裝有手槍的行李順利運上飛機；有高級財務（薑超 飾）叫來假員警，把控轉帳進度；有會開飛機的，幹掉了機長，切斷了機上WiFi、後艙乘務組的通訊；有乘務員，從行李艙分發手槍，看守降落傘包；頭等艙坐了四個綁匪，經濟艙坐了三個。

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他們也沒有讓全機組陪葬的意思，只要一拿到錢，就跳傘離開。但他們唯獨沒有算到，經濟艙裡還坐了一個眼明心亮的絕世高手高皓軍。於是，高皓軍順理成章地成了孤膽英雄。

大陸年輕人中流行一句心靈雞湯：

「一切發生皆有利於我。」



《危機航線》在這方面算是完成了與年輕觀眾的對接：一切發生皆有利於高皓軍。

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起飛沒多久，高皓軍就偶遇一個小男孩，幫他撿玩具對講機的耳機，而這個小男孩的另一個對講機恰好在女兒小軍（張子楓 飾）手上。劫機事件發生後，他便獲得了與頭等艙對齊顆粒度的機會。（一開始他不知道對面是女兒）。

後來發現機上變故後，他並不知道自己所在機艙內有多少隱藏劫匪，乘務員內部是否有同夥，但他隨機詢問的乘務員，恰好是一個正面角色：有責任感，機靈，還比其他人都更熟悉飛機佈局。

是的，高皓軍從她這裡知道了夾層通道的存在，獲得VIP使用權，神通廣大的劫匪愣是直到最後才發現。然後就是展開一場與劫匪的貓鼠遊戲。但這個劫匪團隊比較特殊，都是「啞巴」，而且是完全不懂得團隊作戰的愣頭青，被高皓軍逐一幹掉。

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獨守行李艙的一位好說，如何將經濟艙的三個劫匪逐一引誘到既定空間，秘密解決而不引起其他同夥注意？不太清楚，或許乘務員自有辦法吧，因為鏡頭一轉，人已經被引出來了，劉德華帥氣出場一頓猛揍，無一人叫喊。就這樣，共九個綁匪，被男主一口氣解決了四個。還有比這更爽的爽文嗎？

《危機航線》無力的劇本，無敵的體力

《危機航線》這種商業爽片，暴露了香港老牌電影人擁抱內地商業片之後，一直以來的弊病：文戲薄弱，武戲套路；人物行為刻板無邏輯，為爽而爽。



從一開始，高皓軍便通過偷聽知道劫匪的目的是要錢，而非要命。但他拿到降落傘包後，非要跟劫匪纏鬥的最重要的原因是：劫匪走了，飛機就沒人開了，全機人就會喪命。

等等，他什麼時候知道飛機目前是由劫匪駕駛的？不能是劫匪威脅駕駛員嗎？以及，真的沒人知道老闆李航宇以前學過開飛機嗎？這是什麼驚天大秘密嗎，為什麼所有人都不知道？

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就算這是一段不為人知的過往，在高皓軍知道李航宇會開飛機後，為什麼不立刻跟劫匪談判，一個給傘，一個放人，反而繼續跟劫匪較勁？讓恐怖分子一直留在飛機上豈不是更危險？

畢竟，這不是你死我活局，劫機的傷亡是不必擴大的。導演說，不行，你得較勁，你們勢不兩立，一架飛機容不下兩個躁狂症。於是高皓軍與李航宇兵分兩路，吭哧吭哧一頓幹，繼續激怒劫匪，Mike跑去經濟艙開始虐待乘客，發誓要高皓軍死。

最後的結局，當然是高皓軍成功滅掉了反派。緊接著便誕生了幾個「物理學不存在了」的名場面，讓人歎為觀止：一是，小軍在五千米左右的高空，徒手拽著降落傘傘繩，並就這樣飛了相當一段距離，臂力驚人。

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前面蔣夢婕飾演的乘務員，說自己剛剛獲得空中跳傘資格證，沒錯，這時候就派上用場了，NPC觸發技能：抱著小軍跳傘。

二是腹部中彈的李航宇，不僅堅持開完了飛機，還完成了迫降環形公路、用貨車充當起落架的壯舉。

有一個情節是，在迫降過程中，發動機起火，李航宇著急地詢問地面指揮部：我需要先進行發動機滅火，後面該怎麼辦？

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王耀慶飾演的控制中心主管，神情嚴肅地回答：

「必須儘快熄滅發動機的火勢，如果火勢不能熄滅，火很可能會進一步把飛機的作業系統電路燒斷，到時候飛機會完全失去控制，需要儘快降落。」



嗯，非常有指導性意義。

三是身受重傷、已經力竭的高皓軍，用腳生生踹開了飛機的起落架。如果看電影時可以發彈幕，我一定會發：無敵了孩子。

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不過有一說一，觀影過程還是很愉快的。高皓軍與乘務員商量如何引開經濟艙的三個劫匪時，乘務員一臉凝重：問題是，誰去引開。

坐在我後面的一個男生即答：

「這還用問嗎。」



雖然銀幕上的情勢很危急，但放映廳裡充滿了歡快的氣氛。

《危機航線》光有視聽是不夠的

導演彭順曾以鬼片成名。他與雙胞胎弟弟彭發的代表作是各種不同版本的「見鬼」系列，屬於「體驗派」，更重視聽，營造恐怖驚悚感。

《危機航線》的視聽特效是過關的，躁狂症發作時紅溫的高皓軍、綠溫的Mike，讓電影有一種詭異的驚悚氛圍，很刺激腎上腺素。

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但靠著視聽轟炸就能取得高票房的紅利時代早已過去。彭順這幾年搞了多部戰爭片、犯罪片，先後拍攝了抗美援朝題材的《我的戰爭》，「電信詐騙」題材的《巨額來電》等，口碑評分都很不理想。

老實說，每次看到這樣的影片都很無力。打著老牌電影人的名號，用著名氣大的老戲骨和新生代流量，呈現著蒼白的故事，消耗著觀眾的情懷。

老導演需要學點真東西了。如果還不求新求變，下一個檔期還能幸運地遇到另一部《749局》嗎？

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