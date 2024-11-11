娛圈95後美女被批整容整過龍　直播鬧網民：以前說我醜的人站出來

中國95後小花趙露思，憑藉其甜美的形象和清新自然的演技獲得大量粉絲的喜愛。她的穿搭和造型常常成為公眾討論的焦點。然而，最近她的一些公開造型卻遭到了網民的批評，部份粉絲和網民認為她的服裝選擇不合適，甚至有些違和感。也有人指出，趙露思的造型在某些場合下顯得不夠成熟或者不符合她的年齡，產生了與她一貫甜美、清新的形象不符的效果。



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近年來，趙露思憑藉多部陸劇《傳聞中的陳芊芊》、《哦！我的皇帝陛下》、《星漢燦爛》、《珠簾玉幕》打開知名度，隨著人氣的急升，趙露思不僅在演技上贏得了讚譽，她的外貌、妝容以及出席活動時的造型，也成為了媒體和粉絲關注的焦點。

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趙露思近日被品牌方邀請出席直播間，突然感觸的說：

「不知道該高興還是不該高興，因為最近大家都說我以前比較好看，可是以前大家也沒有說我以前好看，然後現在又說我以前好看。」



她無奈的接著說：「你說這個是該高興呢？還是不該高興啊？就是這個確實是感覺好像後知後覺，她自嘲說其實以前是好看的對吧？」之後她還在直播間對著鏡頭反擊網民說：

「以前說我醜的那些人站出來！」



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人紅是非多的她，每當出席活動或參與直播間時，都會被網民酸說：

「樣貌變化差太多」

「是整過頭了嗎？」



面對這些流言蜚語，每一次她都是以高EQ的方式回懟網民。

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此外，趙露思粉絲因她最近的妝容、造型爭議，繼而對她的工作室表達不滿，趙露思工作室官微也就發佈她本人化妝及挑選衣服的Vlog，強調造型都是由她本人完成，但很多粉絲還是不買帳，呼籲工作室更換化妝師，甚至還提出重組工作室的的要求。

不過，也有網民留言說：

「審美這個東西，每個人都不一樣，趙露思只是想簡單一點，對待自己親力親為而已，能理解！開心就好。」



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