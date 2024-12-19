54歲神級男偶像屢傳婚變「證據再+1」陸網瘋傳夫妻公司已經註銷

吳奇隆與劉詩詩合作《步步驚心》，戲裡虐戀，戲外定情並於2015年成婚，育有一子，但近年卻頻傳婚變，昨天大陸以爆料內容為主的網紅「王大發」直播和拍檔聊起吳奇隆與劉詩詩時，表示聽說兩人離婚了，或是說出「前老公」一詞，讓吳奇隆劉詩詩婚變再成話題登上微博。



吳奇隆當年一出道便紅遍兩岸三地。（視覺中國）

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今天又有消息表示，吳奇隆和劉詩詩共同持股的公司已經註銷，兩人之前也沒被拍到同框，小孩是吳奇隆的爸爸和劉詩詩的助理在負責照顧，很像是一邊出一人負責。不少網友直呼：

「狗仔只是年底想衝人氣吧」

「人家的生活管太多」

「真的離婚一定會官宣」

「讓我們相信愛情，不可以離婚」



有消息表示，吳奇隆和劉詩詩共同持股的公司已經註銷。（微博＠劉詩詩工作室）

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