濟州航空空難｜香港99年曾發生華航空難　生還者登機前抽到下下籤

韓國濟州航空(Jeju Air)昨日（29日)發生空難，飛機降落時衝出跑道並撞向一面牆，僅得１男１女機組人員獲救，其餘179人死亡，飛機遇險一幕在網上廣傳，令全世界震驚，韓國政府也宣布全國哀悼七日。

作為全球其中一個最繁忙航空交通樞紐，香港國際機場一向表現安全、高效，甚少發生意外。要數對上一次嚴重的事故，應該是1999年一場的華航客機空難。有當年客機上的生還者，曾於「90年代回憶」facebook群組撰寫長文，講述事發經過和感受。



當年客機「反肚」起火。（亞洲電視畫面）

1999年8月22日，中華航空CI642號班機由泰國曼谷飛往香港，當時正值颱風森姆吹襲香港，客機於降落時發生意外，著地時右機翼觸地折斷至機身翻轉並發生爆炸，造成機上3人死亡，50人重傷。該位網民在2021年在網上寫道，對這宗香港罕見空難是「畢生難忘嘅回憶」，「當日的早上， 發生咗一段小插曲，有少少靈異嘅事件，好似呢場意外， 冥冥中注定要發生.......」

（「90年代回憶」facebook群組截圖）

「唔好問啦！百無禁忌」

據該網民憶述，當年一家八口參加泰國曼谷旅行團，最後一天早上到一座新建廟宇參觀，「裏面有一個投幣嘅求籤機。 中間有一個神像， 神像旁邊圍咗好多小燈」該網民於是提議同行的婆婆求籤，「入咗一個幣，盞燈不斷咁轉， 叮叮叮叮咁轉咗一陣，停左係一盞燈 ，跌咗一支簽文出來」。

然後，領隊與導遊走近，領隊也同時求籤，結果停在同一盞燈，求得同一支籤，令她愕然，質疑「呢部遊戲機準唔準㗎？」又問導遊：「支籤講乜嘢？ 識得睇泰文嘅導遊話 『下下籤……唔好問啦！百無禁忌』」

這宗空難共造成3人死亡。。（亞洲電視畫面）

「喂，香港好似打緊8號風喎！」

該網民形容即使當時求得「下下籤」後並沒有太過在意，誰想到當天登機便經歷生死大劫。她表示，登機後已聽得鄰座乘客談論香港正「打8號風」，由於客機以台灣為終站，她當時預計如無法降落香港，便隨機到台灣再作打算。

然而，客機依然飛向香港這個中途站，她形容距離降落前半小時，客機便不時遇上氣流，有如「坐過山車」，感受到強烈離心力，「有一次急速下降嘅時候， 企係走廊服務中既空姐， 差啲彈上天花板， 好彩有乘客捉住佢，大家都嚇到嗌埋出嚟 」。

👇👇👇1999年造成3死50傷的華航空難懶人包👇👇👇

+ 2

該網民憶述，有團友表示看見香港機場時，許多乘客都拍手掌歡呼，覺得就快可平安下落，甚至有人解除安全帶，企圖取行李，可見飽歷氣流恐慌的乘客有多想下機。

「 好似一個地獄咁」

該網民描述客機降落一刻傳出巨響，最後機尾更升起一個火球， 「我親眼望到有一個男人 （應該除左安全帶），由我前面，大字型係我頭頂飛向我身後…… 我已經不敢擰轉頭望」。她形容客機翻滾停下後，機艙一片混亂和哭喊聲，有如地獄。

雖然她和家人都保持清醒，可互訴平安，但機艙內依然火光熊熊，婆婆亦勸她先行離開，「面對同家人生離死別嘅一刻，好難受 😭 我唔想走，怕以後都見唔到啦」，最後她跟著其他乘客跳下客機，即被消防員催促，「好危險，唔好望，走啦！ 」

安全帶的重要性

亂了方寸的她幾經轉折被送到醫院，最後從在港家人口中才得知，同團親友全部平安，「經歷咗一場生死浩劫， 以後我坐飛機， 除咗去廁所之外，我都唔敢除安全帶，因為冇人知道，下一秒會發生咩事！」