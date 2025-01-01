趙露思疑患失語症 醫生呼籲留意3大症狀 壓力大及失眠恐是先兆
撰文：TVBS新聞網
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中國大陸人氣女星趙露思日前爆出身體不適送醫，事後更有閨密證實她罹患「失語症」，引發各界高度討論。對此，台灣精神科醫生楊聰財就分析，趙露思很可能是因外界因素造成「心因性失語症」，這種病症往往會是「突發」事件，若出現3症狀即需提高警覺。
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綜合多家陸媒報導，趙露思疑似因與《戀人》劇組鬧翻、飽受批評，甚至還被爆出「陰陽劇本」風波，導致她因此罹患重度抑鬱，另外還有閨密透露，趙露思其實得了失語症。不過，針對趙露思的情況，其工作室僅以「身體不適」、「正按醫囑休養」帶過。
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根據《ETtoday新聞雲》報導，台灣精神科醫生楊聰財指出，趙露思的情況很可能是外界因素造成的「心因性失語症（Psychogenic Aphasia）」，患者通常是因遭遇心理壓力、情緒創傷、深層創商，導致語言功能突然受損，但腦部並無明顯病變。
楊聰財解釋，心因性失語症多半是「突發」發生，但假設發現自己或親人有「睡眠困難」、「壓力激增」、「語言功能短暫波動」3大症狀的話，則務必要提高警覺。另外，臨床上多半是透過心理、語言、藥物、放鬆等方式進行治療。
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最後，楊聰財也強調，心因性失語症的持續時間因人而異，有些患者僅需數天即可痊癒，但也有部分患者花了數週、數月甚至數年才恢復健康，一切取決於患者本身對治療的接受度、社會支持的強度及創傷的深度。
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