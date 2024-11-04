魷魚遊戲2｜黑暗榮耀反派演員「反串」女裝登場　網民：變文同珢

萬眾期待的Netflix《魷魚遊戲第二季》（魷魚遊戲2）近日正式發佈了前導預告片，並宣佈這部神劇的第二季即將於12月26日在Netflix獨家播出。與上一季相同，今次第二季同樣通過預告片可以看到劇情將會展現人性更黑暗的自私面，令不少觀眾十分期待。



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除了劇情發展引發觀眾好奇，在預告公開後，其中一個大亮點無疑就是有眼利的觀眾發現《黑暗榮耀》反派演員朴成焄竟然有亮相，而且還是以「女裝大佬」形象出現！回顧朴成焄前兩部的作品，除了在《黑暗榮耀》中以「全宰寯」反派一角爆紅外，今年也在《淚之女王》中飾演「深情反派」，這讓許多網友紛紛好奇：「他這次不會又是大反派吧？」而他的全新「形象」也惹笑不少韓國網友，驚呼：

「全宰寯變成文同珢了！」



朴成焄以「女裝大佬」形象出現。（截圖）

朴成焄在預告片中第32秒出現極短時間，沒有留意的話還會以為是哪一個女性角色，片中他留了一頭齊肩長髮，正在參與「死亡紅綠燈遊戲」。惟目前為止還不知道朴成焄在片中演繹的角色，究竟是男扮女裝，還是還是跨性別人士？但此事已經在韓網引起議論：

「他究竟為什麼變成這樣？」

「我那時還在想，朴成焄哪有出現在預告中」

「極短時間就可看出他演技很好。」



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除了朴成焄驚喜亮相之外，預告片中李政宰、李秉憲和T.O.P.也一一現身，其中李政宰飾演的成奇勳據說是為了終結死亡遊戲才會再次參賽，但究竟大家是否會聽勸？還是為了金錢不惜付出生命的代價？一切都要等待正片上映才能夠得知。

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