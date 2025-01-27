小S小女兒升中學變小美人 網民讚女大72變越來越美：不輸另外2位
撰文：聯合新聞網
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小S和老公許雅鈞育有3個女兒，細女許老三個性最古靈精怪，去年剛小學畢業的許老三在社群分享最新美照，一頭烏黑長髮搭配黑色無袖洋裝，既優雅又有氣質，和以前小時候的稚嫩模樣相去甚遠，簡直是女大十八變，美貌和兩個姊姊不相上下。
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許老三剛成為中學生，分享的系列美照比過去明顯成熟不少，也讓網友相當驚艷，大讚：
「真的是人要衣裝，超齡打扮起來真的不輸另外兩位」、「許老三越長越美」、「亭亭玉立的許老三」、「跟妳巨星媽媽一樣美」，「女大72變」
對許老三的顏值評價很高。
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