傳吃12顆葡萄招桃花　郭書瑤秀性感談網絡迷思：2023年已經在吃了

因一句「殺很大」走紅的女星郭書瑤，近來在戲劇中都有亮眼表現，她也不吝嗇跟粉絲分享生活點滴。近日她在社群媒體上分享了一組2023年的性感舊照，火辣的程度令許多網友大噴鼻血。



近日郭書瑤在社群媒體上分享了一組2023年的性感舊照，火辣的程度令許多網友大噴鼻血。（IG@yaokuo）

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照片中她身穿一襲綠色洋裝，胸前設計特殊挖空，展現迷人的事業線，還以誘人姿態嘟嘴吃著同色系的葡萄。適逢近期網友熱議跨年吃12顆葡萄能招桃花的說法，她也幽默回應：

「赫然發現2023已經在幸運葡萄的路上了，2025未完待續⋯（我妹要我除夕再吃一次，說只要是年跨的時間就吃一下。」



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另外，郭書瑤分享自己近期聽人類圖流年的心得，她表示：

「那天聽人類圖流年說，2023年有開啟的事情還沒有做完，2025年有機會可以發光發熱做得更好，所以2023沒追到的對象，2025成功機會很大！快去跟追你的人說。」



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