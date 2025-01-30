新年成追劇黃金期　口碑陸劇推薦：國色芳華/大奉打更人/白月梵星

農曆新年，不少人也有規畫安排好春節活動。在今年長達數天的假期裡，除了和家人一起外出走春，也可以選擇宅在家追劇來消磨時光。對許多人來說，春假絕對是最佳的「追劇黃金時期」，像是在台灣年年熱播的《甄嬛傳》、《琅琊榜》馬拉松一直都是劇迷們的新年標配。此外，近期也推出了不少強檔新片，像是《大奉打更人》、《白月梵星》、《凡人修仙傳》、《國色芳華》等，這些改編自熱門小說的古裝劇更是圈粉無數網友。



在《網路溫度計DailyView》的陸劇口碑排行榜中，收錄各大電視台、網路平台上架播出的戲劇，其排行榜又細分為3日榜、週榜、月榜，其區別不同，聲量、排名也會跟著有所差異。以下就依照月榜排名來討論陸劇片單，春節假期就照著這份口碑清單追起來吧！

陸劇網路口碑排行榜（月榜）。（網路溫度計DailyView授權使用）

陸劇網路口碑排行榜（3日榜）。（網路溫度計DailyView授權使用）

＃陸劇口碑榜推薦《九重紫》

孟子義和李昀銳主演的古裝陸劇《九重紫》，改編自吱吱的同名小說。該劇一開播便迅速爆紅，直接超越同檔新劇《蜀錦人家》拿下熱搜冠軍，一舉成為人氣必看的黑馬劇。



劇情講述出生豪門世家的竇昭（孟子義 飾）自年幼喪母後，便飽受家中的欺凌，為求自保只得避居田莊，其後遇上了偽裝成商賈的英國公府嫡長子「宋墨」（李昀銳 飾），兩人選擇結親聯盟、共同面對困境，最後逐漸互生情愫，創造了屬於自己的幸福。

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＃陸劇口碑榜推薦《大奉打更人》

《大奉打更人》改編自作家「賣報小郎君」的同名人氣網絡小說，該劇延續原著小說的高人氣，自開播以來話題熱度居高不下，在3日榜和週榜都是排名第一，月榜則排名第二。



王鶴棣在劇中飾演從現代穿越到大奉王朝的許七安，並成為一名打更人。他不僅負責收集情報、維護治安，還憑藉現代知識與推理屢破奇案成為斷案高手，在這過程中他也結識了許多志同道合的好夥伴，並夥伴們一起對抗暗黑勢力、守護大奉安定。

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＃陸劇口碑榜推薦《繁花》

《繁花》是由王家衛首部執導的電視劇，該片改編自作家「金宇澄」的同名小說。故事時代落在90年代的上海，講述男主角阿寶（胡歌 飾）如何乘着改革開放浪潮，透過炒股票、做房地產和經營外貿生意，成為上海的風雲人物。黃金級卡司陣容除了胡歌外，還找來了唐嫣、辛芷蕾、馬伊俐等人氣女星，共同演繹這段充滿紙醉金迷的舊上海故事。



為真實還原老上海的繁華景象與獨特韻味，號稱細節控的王家衛從畫面構圖、服裝髮妝，再到道具擺設，每一處無不嚴格要求，因此該劇一播出就口碑爆棚，還帶動中國旅遊與消費的商機，如劇中出現的排骨年糕、蝴蝶酥、泡飯都成了遊客指定必吃的美食。《繁花》早已完結一年，緯來於2024年12月播出，每週做社群活動，再加上憑藉超強卡司與精緻細節，使得該片在播畢後依然熱度不滅，拿下這次月榜中的第三名。

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