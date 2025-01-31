章立衡農曆新年走出喪父之痛 初二曬出甄珍合照 母子重新出發
撰文：聯合新聞網
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資深音樂人劉家昌去年底癌逝，享壽83歲，他生前曾怒控前妻甄珍及兒子章立衡（劉子千）奪產，章立衡在父親走後本想送別父親最後一程卻遭劉家人拒絕，隨後章立衡幾乎清空臉書貼文。他昨天突然發文賀年，並貼上與母親的合照，似乎準備重新開始。
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甄珍一直對前夫事情沒有發表說法，日前突然打破沉默，她秀出逾20張法院判決書，痛陳：「請媒體以後不要再拿一個國家公認的騙子說的話來做文章。」甄珍表示：
「看到香港新聞報道，我一直認為媒體是公平公正的，不會喋喋不休的報道一個去世人對我和我兒子捏造和污衊的謊言。我本來想好好過我的晚年讓它過去就算了，也想給劉家昌保留最後的尊嚴和面子，但事到如今不是為了我也得為我兒子討回一個公道。」
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如今章立衡秀出新照片，和媽媽和樂歡度蛇年，也象徵母子倆的生活回到正軌，準備好重新開始，也讓親友安心不少，希望之後兩人都可以平靜過生活。
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