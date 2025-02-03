大S去世遺愛人間　生前捐贈救護車仍在救人　默默行善卻飽受批評

【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）今（3日）被妹妹小S證實在日本因流感併發肺炎病逝，享年48歲，紅顏薄命令人不捨，但她生前的善舉仍留人間，曾捐助花蓮、彰化偏鄉購置救護車，至今仍在運作。



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「門諾公益」的臉書粉絲專頁，今稍早也出現悼念文，文中寫道：

「今天原本是充滿希望的開工日，但一大早，我們就得知了一個令人難過的消息，持續關注門諾偏鄉醫療的徐熙媛小姐今早因病辭世，令我們備感惋惜。」



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「門諾公益」指出，大S在2021年發起捐助門諾的「大小S號」偏鄉巡迴醫療車：

「如今都還奔馳在花蓮遠地的各個角落，門諾感謝她在演藝圈發揮公益影響力，讓偏鄉弱勢得到幫助與扶持。」



「門諾公益」也對家屬致上哀悼之意：「願神擦去一切的眼淚，求神安慰遺族，使他們有信心與盼望，相信門諾醫院的「大小S號」，將繼續乘載著徐熙媛小姐的愛心，持續為偏鄉帶來溫暖的幫助，也請大家持續為他們一家禱告。

大小S跟母親一起捐贈的「大小S號」救護車目前持續順利執勤中。（門諾公益提供）

大小S跟母親一起捐贈的「大小S號」救護車目前持續順利執勤中。（門諾公益提供）

大小S跟母親一起捐贈的「大小S號」救護車目前持續順利執勤中。（門諾公益提供）

而回顧大S在2021年疫情剛爆發，正是狀況嚴峻之時，除了花蓮、她也請母親代為出面，和彰化的公益團體、醫院主動表示要捐2百萬（台幣）協助購置就偏鄉巡迴醫療車，當時她正深陷爭議言論的風暴中，據《聯合報》的報導，S媽當時透露女兒在疫情爆發沒多久：「就決定為醫護盡點力，請我幫忙聯繫…我跟她說可以送偏鄉，我老家就是在彰化鄉下…熙媛說，媽我就出錢讓妳去做。」但善舉一度被酸民嗆是「想洗白」，但如今爭議新聞熱度過了，酸民不見了，彰化、花蓮兩地至今仍有她遺愛人間的善舉，醫療車都持續順利運作中，成為打臉酸民的最好證明。

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