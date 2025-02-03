大S去世丨遺產及子女監護權恐落在汪小菲手中　律師：不容易解決

【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）驚爆新年期間在日本因流感併發肺炎離世，對此，台灣律師呂秋遠在臉書上直言，有些法律問題得處理：「而且不容易解決，也就是未成年子女的親權。」如果前夫汪小菲想把兩個未成年子女帶走，在法律上是可以的。



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呂秋遠表示台灣民法規定，離婚後即便原本約定由一方行使監護權，如果行使的一方過世，孩子的監護權就會移轉到生存那一方。以大S的情況來說就是如此，她過世以後，兩個孩子的監護權就依法會到汪小菲這裡，且就算寫遺囑也沒用，因為台灣民法規定就是如此，只有後死的父或母，才能寫遺囑指定監護人。

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他強調如果汪小菲想把兩個未成年子女帶走，在法律上是可以的：

「即便大S已經再婚，因為具俊曄沒有收養這兩個孩子，法律上只是姻親關係，未來的親權還是由汪小菲行使。」



而就遺產分配來說，目前雖說是由配偶具俊曄、兩名未成年子女共同繼承各三分之一，但汪小菲如是兩名未成年子女的監護人，未來的遺產分配恐也會有很多爭議。

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畢竟汪小菲可以以未成年子女的名義，取得對方的遺產，「在過去的經驗裡，生父是好人，就會把財產信託，等孩子成年後使用。生父如果有非份之想，未來就會有大小不一的訴訟在後面。」如果汪小菲想把孩子帶走，未來大S的家人，還是可以想辦法在法院裡以「變動最小原則」與「未成年子女意願」的方式，聲請改訂監護權，由家人來擔任監護人。但除非汪小菲願意妥協，否則這個訴訟相當不容易。遺產部份，也只能希望汪小菲願意信託，但無論如何，都有很多的變數。

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最後，呂秋遠指出很多離婚後的爸媽都問過類似的問題，但除非台灣立法院願意修法，否則這部份的規定就是如此。 未來到了台灣法院，也只能以改訂親權的方式，由家人努力爭取孩子留在身邊了。

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