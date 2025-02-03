大S徐熙媛去世｜劉德華9字哀悼　曾讚對方集齊2大港產女神優點

【大S徐熙媛去世／離世】48歲的大S（徐熙媛）病逝日本令人震驚，生前擁有多部作品，近年重心則擺在家庭，跟舊愛具俊曄復合結婚，只是天妒紅顏，她的病逝讓眾星相當不捨，合作過的劉德華也透過公司悼念。



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大S生前跟劉德華合拍《未來警察》朝夕相處，如願跟偶像合作，劉德華大讚她擁有鍾楚紅和張曼玉的優點，她曾形容心情激動到快暈倒，那時正逢劉德華承認已婚，大S替偶像聲援：「劉德華為了工作、影迷，犧牲他的私人生活長達20多年，真的很令人敬佩，他不只是天王，是我心目中的神。」獲知大S病逝，劉德華不捨表示：

「願一路走好，親人節哀。」



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另外，徐嬌在《未來警察》跟大S合作，當年隨片赴台宣傳，她在IG分享與大S、劉德華的合照，難過表示「仍記得當年在台灣宣傳《未來警察》的時候，妳帶我去夜市玩，還給我講了好多妳的趣事，那時候有多開心現在就有多難過」，令人悲痛。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】