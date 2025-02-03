大S徐熙媛去世｜汪小菲攜新妻子奔台 含淚表示仍視前妻為家人
撰文：中天新聞網
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【大S徐熙媛去世／離世】台灣女星大S徐熙媛春節期間到日本旅遊，因感染流感併發肺炎驟逝，享年48歲。前夫汪小菲聽聞消息後，也急忙攜新婚妻子馬筱梅（Mandy）由泰國飛台，晚間五點半左右抵達桃園機場。見到媒體後，汪小菲眼眶泛紅，雙手合十，90度鞠躬說：「請你們多說她一些好話。」
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面對記者詢問：「回來協助的嗎？」汪小菲眼眶泛淚搖頭，記者再追問「這次來台灣會再去日本？」汪小菲說：「她也是我家人。」隨後快步走上接駁車，雙手合十，與馬筱梅一同離開。
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