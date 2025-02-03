大S徐熙媛去世｜願代小S生下不健康小孩　姐妹情深感動無數網民

撰文：聯合新聞網
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【大S徐熙媛去世／離世】大S近日赴日旅遊卻傳出染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲；小S今（3）日上午證實大S的死訊，悲痛表示：「感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！」姐妹倆一起走過30餘年的演藝生涯，也歷經無數滔天巨浪，小S過去還曾自曝大S誓言要代替妹妹生下「不健康的孩子」，影片再度被網友翻出來，姐妹感情感動上萬人。

大S（左）提到當初替妹妹小S許願，姊妹倆都哭到眼腫。（《康熙來了》節目畫面）

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小S過去曾邀大S上節目《康熙來了》，兩人開心地聊起懷孕過程。小S坦言，當初懷上第一胎時，一開始的抽血檢查報告被告知小孩可能會不健康，她連忙打給大S哭訴，大S聽完後立刻跟神禱告，「因為她禱告非常靈驗，她就跟神禱告說：『拜託一定要讓我妹妹生出一個健康的孩子。如果徐家一定要有一個不健康的孩子，她願意生這個小孩』」，而這件事情大S一直默默放在心中。

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小S透露，大S懷孕後一有風吹草動就相當憂心，事後大S才告訴她向神許願的事情，讓她後來在節目中談起這段故事時仍激動落淚。

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大S則坦言，像神禱告的內容在她心中產生了陰影，「我的許願通常都蠻靈的，而我的許願通常都是用交換的，就像我當時吃素交換五妹娘的生命就成功了。後來我就想說我不想讓我妹妹那麼悲慘，所以我就跟神交換這個條件」，姐妹深厚的情誼也讓網友們相當感動，紛紛留言大讚：

「大S好疼自己的妹妹喔」、「有一個大S這樣的姐姐真好」、「過了幾年再回來看這段影片，還是很感動」、「大S真的是個為身邊人付出很多很多不求回報的人，自己多辛苦受多大委屈也不怎麼跟人說」。

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