大S生前為愛犬換命茹素10多年　「五妹娘」臨終聽她聲音才肯離開

女星大S過年期間與家人同遊日本，傳出因染上A型流感併發肺炎不幸過世，享年48歲，消息震驚各界。大S於生前是出了名的愛狗人士，曾為了家中的愛犬「五妹娘」吃素長達十多年，亦曾幫助流浪狗心軟便帶回家照顧。



大小S家中曾飼養過一隻比高犬（Beagle，小獵犬、米格魯犬），由於在家中排行老五，便幫牠取名為「五妹娘」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

大S徐熙媛曾為愛犬戒吃肉十多年（微博）

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徐家姊妹非常深愛五妹娘，常常在節目上分享和毛孩的日常生活。大S透露五妹娘相當貪吃且調皮，還曾故意推門到小S床上亂尿尿，拖出垃圾桶弄得一團糟也是常見的事。

五妹娘2歲時曾生了一場大病，輾轉求助多名獸醫但都束手無策，當時大S就發願「只要妹娘活下來，我願意吃素」。神奇的是，五妹娘熬過了這一關，直到15歲高齡才回到汪星。

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大S回憶五妹娘當天離世的狀況，某天深夜還在拍喜劇片的時候，突然接到媽媽訊息表示妹娘已經快撐不下去了，大S就請大姊趕緊把電話拿給妹娘，並激動表示「妹娘，姊姊感謝你」，話說完沒多久五妹娘就在家人陪伴下斷氣。

大S吃素十多年，直到為了求子才改變飲食習慣。曾坦言「我的許願通常都蠻靈的，而我的許願通常都是用交換的，就像我當時吃素交換五妹娘的生命就成功了」。這也讓他意識到每個動物都是平等的，吃的每塊肉都是妹娘的肉，

「我不吃我的妹娘，所以我也無法吃任何動物。」

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