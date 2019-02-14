新年「大豐收」接job超過20個　御用財神安德尊：做財神不只為錢

大王安德尊今日（14日）為TVB新春團拜嘉年華擔任司儀，有「御用財神」之稱的大王在新年期間工作接踵而來，整個正月都被工作排滿：「日日都去，無論係社會、公司、客戶又好，我全部都去，所以好開心！（有沒有20個司儀工作邀請？）唔止！一定超過，每年都超過！」

安德尊今日（14日）為TVB新春團拜嘉年華做財神兼司儀。（葉志明攝）

新年期間接job接到手軟，眾所周知新年show的酬勞都比平時高好多，大王今年可算是大豐收？他解釋自己做財神並不只是為了「錢」兩個字：「好多都係社會工作嚟嘅，做財神我好少為錢，有咩job我都做，最重要同大家玩吓、開心一吓！」身為財神在新年期間有沒有收到很多利是？大王笑稱：「咁又無喎！財神係派利是㗎，我好少攞利是，大吉利是咩！」

大王笑說做財神雖然辛苦，但看到大家高興也不會有怨言。（葉志明攝）

做財神多年的大王亦跟大家分享做財神的心得：「最緊要開心，同埋令大家感受到個氣氛。有財神出現係幾開心㗎，就算著到紅噹噹，都同我著套財神出嚟係唔同㗎！」他笑稱要找「財神接班人」絕對不容易：「頭上戴住頂帽好重，而且又冇軟墊，係個木框嚟，所以如果由朝到晚戴著，有啲會頂唔順㗎，會覺得頭痛，變咗頭痛財神㗎喇！」