《歌舞青春》劇集版演員陣容大公開　女主角靚過Vanessa Hudgens

風靡全球的美國Disney電影《歌舞青春》（High School Musical）早前宣布開拍電視劇版本，男主角人選亦早已公開，近日劇組在Twitter上載全劇演員合照，電影演員名單首度公開。

《歌舞青春》劇組日前在Twitter上載全劇演員合照。（Disney D23 Twitter）

《歌舞青春》劇集版以全新演員陣容拍攝，連劇中的角色名都與原版不同。男主角Troy將會叫Ricky，而女主角Gabriella將會改作Nini。劇集版總共有10集，而男主角將由17歲新星Joshua Bassett擔任，女主角則由曾拍攝《Bizaardvark》的15歲女星Olivia Rodrigo飾演。其他演員陣容包括Matt Cornett、Kate Reinders、Sofia Wylie、Dara Reneé、Julia Lester、Frankie Rodriguez、Larry Saperstein、Mark St. Cyr等人。

《歌舞青春》電影版男主角Zac Efron（左）和電視劇版男主角Joshua Bassett（右）。（網上圖片）

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電影版於2006年上映，未幾獲得全球熱捧，而當年戲中一眾新生代演員更因此人氣爆燈一躍成為國際級人氣偶像。如今推出劇集版，不少粉絲都對嶄新故事和演員陣容表示期待，男女主角人選公開後亦馬上引起網民熱烈討論。《歌舞青春》講述劇情描述就得高中3年級的男主角Ricky為了挽回前女友Nini，下定決心參加學校的音樂劇試鏡，目的就是成為身為女主角的Nini身旁的男主角。劇集中每集都會有一首《歌舞青春》電影中的經典歌曲，並且推出一首全新的原創曲。

《歌舞青春》電影版女主角Vanessa Hudgens（左）和電視劇版男主角Olivia Rodrigo（右）。（網上圖片）

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