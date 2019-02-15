【多圖】微博「你最喜愛的夫妻」選舉　Chilam靚靚大熱跑出

適逢情人節，街上到處都一雙一對甜蜜滿瀉，而近日微博舉行了一個名為「你最喜愛的夫妻」的選舉，雖然投票期在17日才正式結束，不過似乎由於部分夫婦已經大幅領先，賽果可以說是已塵埃落定。究竟哪對星級夫婦是大部分網民心目中最甜蜜，而誰又是和最矚目的新婚夫婦呢？