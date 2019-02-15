【多圖】微博「你最喜愛的夫妻」選舉　Chilam靚靚大熱跑出

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適逢情人節，街上到處都一雙一對甜蜜滿瀉，而近日微博舉行了一個名為「你最喜愛的夫妻」的選舉，雖然投票期在17日才正式結束，不過似乎由於部分夫婦已經大幅領先，賽果可以說是已塵埃落定。究竟哪對星級夫婦是大部分網民心目中最甜蜜，而誰又是和最矚目的新婚夫婦呢？

「最甜蜜夫妻檔」：

第一位：張智霖、袁詠儀（47.7%）

張智霖和袁詠儀是大家眼中的模範夫婦。（袁詠儀微博）

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第二位：陳小春、應采兒 （24.6%）

陳小春和應采兒經常在社交網站放閃。（應采兒IG）

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第三位：羅仲謙、楊怡（12.9%）

楊怡和羅仲謙雖然結婚後減少幕前工作，但私下的甜蜜模樣依然羨慕死不少人。（楊怡IG）

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「最矚目新婚夫婦」：

第一位：羅晉、唐嫣（34.8%）

羅晉與唐嫣於2015年因拍攝電視劇《克拉戀人》結緣相戀，並在去年10月在維也納結婚成為夫婦。（網上圖片）

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第二位：馮紹峰、趙麗穎（23.6%）

內地女星趙麗穎和男星馮紹峰去年10月毫無預警地在微博突然宣佈已領證結婚，由螢幕情侶昇華做真夫妻。（趙麗穎微博）

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第三位：鄭嘉穎、陳凱琳 （12.8%）

鄭嘉穎和陳凱琳於去年8月結婚，更即將迎來第一個小朋友！（陳凱琳IG）

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