【福爾摩師奶．劇透】陳瀅竟然係開膛手？　陳松伶鄭敬基終極決戰

TVB懸疑查案劇《福爾摩師奶》將會在星期五晚（29/3）播出大結局，餘下的開膛手的身份將會曝光！講回上集，祖迪（陳松伶飾）得知一夫（黃智賢飾）是開膛手，殺死小木蘭（劉嘉琪飾），二人反目。一夫腳受傷需要服食鴉片酊止痛，不時有幻覺產生。而曉堯（江嘉敏飾）﹑素嘉（陳瀅飾）和游池（余德丞飾）的三角關係出現突破，曉堯親眼目擊游池與素嘉接吻。陰司財（鄭敬基飾）分別利誘一夫及高醫生（陳嘉輝飾）合作，意圖做出不法之事。最後一幕一夫用槍指着祖迪……

以下內容有劇透，逃生門在此：

最後一集，祖迪與陰司財將會來一個大對決。（劇照）

來到大結局的一集，祖迪搶回一夫的槍，並向一夫開槍……另一邊廂，曉堯的母親丁月（王綺琴飾）於第一集被開膛手殺害，情節也會揭曉究竟是誰殺死和如何殺死丁月。菲臘（布偉傑飾）不小心透露了一些重要事情給曉堯和祖迪知道，導致三人關係決裂，曉堯與祖迪決定放棄菲臘。

祖迪反過來向一夫開槍。

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另外，蓮婆在獄中身亡，素嘉越獄逃出，並要誓向某人報復，到底是誰？一夫懺悔，祖迪聽見後，二人決定共同進退。最後，祖迪又將會如何用她的偵探頭腦和陰司財來一個對決，究竟她說了什麼最後把陰司財打敗呢？餘下兩個開膛手又會是誰呢？

究竟祖迪會如何對付陰私財呢？

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