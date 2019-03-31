【心意成為眼和耳．八】張衛健苟芸慧等藝人 撐手語挑戰 呼籲捐款

「01心意」慈善平台於3月期間，開展「周五心意」(Kind Friday) 運動第二波，主題為「心意成為眼和耳」，並發起手語挑戰，支持6間聽障及視障人士服務團體。藝人張衛健、苟芸慧、陶大宇、側田、徐榮及陳煒，及一眾慈善團體龍耳及香港傷健共融網絡亦成功挑戰用手語做出「謝謝您 用心意成就好事」。 請即響應「01心意」發起的「手語挑戰」，支持6間「01心意」平台上視障及/或聽障人士服務機構。挑戰者捐幾多，香港01眾樂基金捐幾多。*

藝人以手語支持聽障及視障人士

藝人「大帥哥」張衛健、苟芸慧、陶大宇、側田、劇集「福爾摩師奶」裡的徐榮及陳煒已響應用手語做出「謝謝您 用心意成就好事」，以示對聽障及視障人士的支持，希望打破聽障人士及健聽人士之間的溝通隔膜，同時鼓勵香港市民一同支持相關慈善服務。

張衛健、苟芸慧、陶大宇、側田、徐榮及陳煒以手語做出「謝謝您 用心意成就好事」，支持6間聽障及視障人士服務團體

集合一眾慈善團體及善心人士齊接受挑戰

聾人及弱聽團體龍耳主席黎翠珊小姐及香港傷健共融網絡的一眾跑手、義工及職員亦有參與是次「手語挑戰」。

香港傷健共融網絡一眾義工及跑手，正在參加跑步活動亦齊心接受挑戰

最後召集 挑戰者捐幾多 香港01眾樂基金捐幾多*

「01心意」發起的「周五心意」(Kind Friday) 運動第二波「心意成為眼和耳」最後召集！「周五心意」運動目的為讓公眾即使平日生活繁忙，仍可以每星期預留一天留意及聆聽不同弱勢社群的故事，並予以協助，或親身參與我們的線下體驗活動，讓周五更添意義。



您的捐款更可以成就雙倍心意。現透過01心意平台捐款到指定慈善項目支持，香港01眾樂基金更會配對指定慈善項目*。

如您仍未捐$50晚餐錢支持視障及聽障人士，請即支持，登入「01心意」平台支持6間慈善團體項目：

1. 資助殘障家庭的子女用知識改變命運【香港傷健共融網絡】殘障家長子女支援計劃

2. 資助基層視障孩子發展所長【香港盲人輔導會】視障學生課外活動津助計劃

3. 幫助聽障人士挽救家庭危機【龍耳】綜合家庭支援計劃及手語翻譯服務

4. 撐徬徨新失明人士適應轉變【香港失明人協進會】新失明人士支援服務

5. 已可支援獨居視障人士解決家居危險及衞生問題【香港失明人互聯會】獨居失明人家居清潔計劃

6. 為視障人士支持導盲犬訓練及配對服務【香港導盲犬服務中心】導盲犬服務

*配對詳情請參閱個別項目

手語挑戰詳細玩法傳送門：https://www.hk01.com/社區專題/306207/

了解更多「01心意」平台項目︰【01心意】https://heart.hk01.com/

【周五心意】系列：

【心意成為眼和耳．一】周五心意第二炮全城撐視、聽障人士服務

【心意成為眼和耳．二】周五心意手語挑戰您捐幾多我哋捐幾多

【心意成為眼和耳．三】關於視/聽障的N個小知識你又知幾多？

【心意成為眼和耳．四】周五心意運動支持新失明獨居支援服務

【心意成為眼和耳．五】周五心意支持導盲犬服務撐視障人士

【心意成為眼和耳．六】周五心意齊捐$50 撐龍耳聽障人士支援服務

【心意成為眼和耳．七】周五心意撐殘障家長子女支援計劃

【周五心意運動】主題專頁：

https://www.hk01.com/issue/785/