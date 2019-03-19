【心意成為眼和耳．三】關於視/聽障的N個小知識 你又知幾多？

全港有逾32萬名視、聽障人士，關於他們的小知識你又知幾多？

1. 視障人士如何使用智能電話？

IOS及ANDROID的系統內置視障輔助工具，視障人士可開啟語音功能，配合特定操作使用。視障人士用即時通訊軟件時，同樣可「收聽」及加入表情符號（Emoji），而每個Emoji都有其名稱，當視障人士使用時，軟件就會讀出相應的表情。而坊間亦有機構提供課程，讓視障人士學習如何使用智能電話。（以上資訊由香港盲人輔導會提供）

每個Emoji都有其名稱，當視障人士使用時，軟件就會讀出相應的表情。（由香港盲人輔導會提供）

2. 視障人士點撳錢？點分紙幣面額?

現時多間銀行已設有語音導航的自動櫃員機，近年香港的發鈔銀行會在鈔票的左下角印上點字銀碼，方便視障人士輕易提款及辨別面鈔。視障人士亦可以使用量鈔器、量鈔銀包及手機程式「讀鈔易」等識別不同面額的紙幣。而他們亦有自己的方法分辨和處理鈔票，例如雙手將紙幣拉直，即可根據紙幣的闊度分辨面值。（以上資訊由香港失明人協進會提供）

現今科技發展，視障人士可利用手機應用程式「讀鈔易」分辨鈔票面額。（梁鵬威攝）

視障人士亦可以利用量鈔器分辨鈔票面額。（梁鵬威攝）

3. 視障人士如何做運動？

不少人認為視障人士無法做運動，但事實上視障人士不但可以跑步，連游渡海泳都無問題。其實運動對視障人士而言並非遙不可及，只要有適當的協助及訓練，大部份的活動視障人士都可以參與，例如跑馬拉松、攀石、獨木舟、射箭。（以上資訊由香港盲人輔導會提供）

視障人士只要經過適當的訓練，好多運動都適合做。游渡海泳都無問題。（資料圖片）

4. 聽障人士是否不懂說話? 是否一定要靠手語溝通？

先天性嚴重弱聽人士「方包」表示，每一個人聽力程度和後天的努力也不同，會影響現時講話和表達，現時大部份聾人在小時候都有機會接受語言訓練和治療，「以我所知90後的弱聽人士都唔係好識手語，佢哋都係用口講。」

5. 人工耳蝸及助聽器有什麼分別?

先天性嚴重弱聽人士「方包」 指，如果嚴重或深度聽覺受損，安裝人工耳蝸會較有幫助，不過由於始終是機器，即使使用人工耳蝸，聽力仍不會如健聽人士，只是「都好過留喺完全無聲世界」。至於助聽器對於嚴重或深度的聽障人士而言則沒有作用，只有非常嘈吵的感覺，對於輕微至中度的聽障人士較有幫助。不過，「方包」亦表示不是每位聽障人士也喜歡用耳機或人工耳蝸，「可能已習慣無聲世界」。

6. 聽障人士如何玩音樂？

「方包」自己有學結他，坦言是憑老師一比一教導，再靠努力學習，現時已有獲得熟練的技術及手法，並憑感覺控制樂器，不用靠聽覺都能夠玩音樂。

(授權節錄自「方包」的專頁「我的無聲世界」)

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「01心意」由即日開始至3月31日期間，聯同6間視、聽障人士服務團體開展今期「周五心意」(Kind Friday) 運動主題為視障及聽障人士「心意成為眼和耳」。您的善款，將全數落入「01心意」平台6間專門為視/聽障人士提供服務的團體手中，而香港01眾樂基金更會配對相關善款！*

請即登入「01心意」平台支持6間慈善團體項目：

1. 資助基層視障孩子發展所長【香港盲人輔導會】視障學生課外活動津助計劃

2. 撐徬徨新失明人士適應轉變【香港失明人協進會】新失明適應服務

3. 幫助聽障人士挽救家庭危機【龍耳】綜合家庭支援計劃及手語翻譯服務

4. 資助殘障家庭的子女用知識改變命運【香港傷健共融網絡】殘障家長子女支援計劃

5. 已可支援獨居視障人士解決家居危險及衞生問題【香港失明人互聯會】獨居失明人家居清潔計劃

6. 為視障人士支持導盲犬訓練及配對服務【香港導盲犬服務中心】導盲犬服務

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【周五心意．​心意成為眼和耳】系列：

【心意成為眼和耳．一】周五心意第二炮 全城撐視、聽障人士服務

【心意成為眼和耳．二】周五心意手語挑戰 您捐幾多 我哋捐幾多

【周五心意運動】主題專頁：

https://www.hk01.com/issue/785/