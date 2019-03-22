【心意成為眼和耳．四】周五心意運動 支持新失明獨居支援服務

在現今科技發達的年代，視障人士在乘搭交通工具、獲取資訊都有不同的輔助工具，減低失明後對日常生活的影響。但新失明人士在剛失去視力初期，他們對原本熟悉的家居、社區，甚至日常生活環境頓時變得陌生，當中的恐懼並非常人所能體會。

【香港失明人互聯會】獨居失明人家居清潔服務

醫生話我個腦入面有腫瘤，手術之後就再睇唔到嘢。依家我多數夜晚先落街，無咁多人嘛。最主要係我唔想撞到人，撞到男人就無所謂，撞到女性就唔方便。 禮賢

去年患有腦瘤的禮賢在手術後失明，每次出街都擔心會「撞親人」，坦言如非必要，不會外出。（鄭子峰攝）

一夜失明 家居頓成「垃圾崗」

42歲的潘禮賢正值壯年，原本任職倉務員，自力更生，雖間中有頭暈、頭痛等情況，但從未料及是病魔悄悄來襲。「諗住頭暈、頭痛好普通咋嘛，嗰時睇嘢係矇矇地，但以為自己返工做嘢攰，點知係個腦入面有瘤，仲壓住咗視神經。」

由於禮賢父母早年雙亡，早已過著獨居生活，健視時的禮賢當然可自理，惟他因腦瘤接受手術後，眼睛卻一夜失明，自理能力亦盡失。院方為安全起見，要求禮賢留院逾月，期間為他找尋合適的視障服務機構協助才獲准離院。

禮賢失明後，失去獨立生活能力，更無法將家居打掃乾淨。（鄭子峰攝）

禮賢家中的梳化及地面均滿佈灰塵，衞生情況並不理想。（鄭子峰攝）

「嗰時喺醫院講明唔准落床，日日只可以瞓係度。」憶述留院期間的苦悶生活，禮賢坦言珍惜現時自由的可貴，感謝香港失明人互聯會在他徬徨無助的時候，提供上門自我照顧訓練，更為其解決家居潛在危險，並提供清潔服務。

香港失明人互聯會總幹事盛李廉表示，綜合家居服務平均輪候時間為2至3年，但新失明人士往往面對著健康、家居潛藏危險等問題，「好似禮賢咁，房署之前上門幫佢處理咗石屎剝落問題，但之後係唔會幫佢清潔返。試問失明人士邊睇到抹得乾唔乾淨？更何況係連獨立生活技能都未識嘅新失明人士？」

香港失明人互聯會總幹事盛李廉（圖左）及復康教育專員吳家麟（圖中）接獲院方轉介禮賢的個案後，隨即提供自我照顧訓練，更為其解決家居潛在危險，並提供清潔服務。（鄭子峰攝）

請捐出$50晚餐錢，讓心意成為視障人士的眼和耳，助他們清潔家居及適應新失明生活。

【香港失明人互聯會】獨居失明人家居清潔計劃 及

【香港失明人協進會】新失明人士支援服務

【香港失明人協進會】新失明人士支援服務

初期接受唔到自己失明，喺到諗自己會連累屋企人、朋友，有半年間收埋自己。 啟立

57歲的啟立與禮賢同為新失明人士，他於2016年突然糖尿上眼，更伴隨青光眼、白內障、輕微視網膜脫落，令啟立雙眼幾近失明，手術後僅餘百分之五視力。在失明初期，啟立曾一度灰心喪志，「初期接受唔到自己失明，喺到諗自己會連累屋企人、朋友，有咩事一個人又做唔到，心情好徬徨，有半年時間收埋自己。」

現時要正規復康課程輪候時間為1年或以上，但對於新失明人士而言，要他們整年不外出、困在家中，可謂苦不堪言，而對獨居失明人士而言，更是完全不可能。

啟立因糖尿上眼影響視力，失明後擔心無法照顧自己，更會連累家人及朋友。（梁鵬威攝）

憂成親友負擔 機構助訓練自理能力

香港失明人協進會中心經理周小文坦言，新失明人士不單要定期覆診，日常生活購買日用品都需要外出，部分視障人士如啟立有家人及朋友陪伴固然好，但學習獨立生活的技能同樣重要，「唔係每個視障人士都有屋企人或朋友全天候陪住佢，當身邊嘅人唔得閒嘅時候，佢哋可能真係唔會出街，生活同情緒都會有負面影響。」

為彌補正規復康課程排期需時的空缺，香港失明人協進會提供新失明人士支援服務，教導他們基本獨立生活技能、使用智能手機獲取資訊，助新失明人士解決當前的生活困難。

香港失明人協進會中心經理周小文（圖右）指出，協會提供新失明人士支援服務，教導他們基本獨立生活技能、使用智能手機獲取資訊。（梁鶻威攝）

合適的服務能為新失明人士走出黑暗，重拾光明人生。（梁鵬威攝）

其實由視力正常變成失明人士，他們需要特別的關注及支援，助其適應失明後的生活。香港失明人互聯會透過恆常的家居探訪服務，協助新失明人士提供家居安全、家居清潔及解決家居危險的服務，為視力缺損及缺乏親友協助清潔的視障人士解決家中的衞生問題。而香港失明人協進會的「新失明人士支援服務」會幫助新失明人士學習獨立生活技能訓練，如家居安全、行路方法、點字學習、智能手機用法，並提供陪診服務，助他們適應新生活及重拾生活動力。

現時香港有超過32萬名視障及聽障人士，為香港第二大及第三大殘障群體。他們除了面對身體的困難外，於生活、學習、就業、社交、家庭支援、醫療等方面均比一般人遇到更多阻礙及難關，更要默默忍受旁人歧視及侮辱。你願意伸出援手，用心意成為他們的眼和耳嗎？

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支援獨居視障人士解決家居危險及衞生問題【香港失明人互聯會】獨居失明人家居清潔計劃

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