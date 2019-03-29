【心意成為眼和耳．六】周五心意 齊捐$50撐龍耳聽障人士支援服務

不論健聽人士抑或聽障人士，在學業、工作及家庭關係等都會遇上各種困難，然而聽障人士礙於與外界溝通方式的不同，或承受更多因溝通不良所帶來的無力感、誤解甚至歧視。我們未必有辦法令到聽障人士重拾聽覺，但我們卻有能力透過了解甚至捐款支持，令到他們獲得相應支援服務，讓心意成為眼和耳。

【龍耳】綜合家庭支援計劃及手語翻譯服務

無手語翻譯員同社工幫手，可能我已經跳咗落去，已經唔喺度喇。 聽障人士 阿A

阿A為一位聽障人士，於一間公司工作約20年，身體的障礙並無影響她的工作表現，多年來與同事關係良好。直至去年9月，一位新同事加入阿A的公司後，即令到阿A感到無比的壓力，甚至被欺負，「呢位同事唔做嘢，我想佢幫手，佢竟然用粗口回應我，仲串我話『乜你聽到咩？』」阿A雖曾向上司反映，惟仍未能解決問題。自此，她開始失眠，更曾於公司天台「唞下氣」時出現自殺念頭，想從高處跳下了結生命。

龍耳手語翻譯員馬芬燕（右）及社工利用手語及關愛將阿A從死神處拉回人間。（黃芷君攝）

龍耳會為聽障人士提供手語翻譯及輔導服務，在求醫、求職、簽約等事情上為他們提供協助。（黃芷君攝）

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聽障人士因溝通不良 診治嚴重程度被誤判

因為溝通不良，緊急個案被誤判，變成次緊急，但條命會隨時就咁無咗。 社工 Steven

自出現情緒問題後，阿A曾尋求協助，惟因難於與醫護人員溝通，一度出現延誤治療情況。直至龍耳社工Steven與手語翻譯員馬芬燕接獲阿A的個案，並提供手語翻譯及輔導服務後，阿A情緒漸漸穩定，其病況亦獲重新審視，加快獲得診治的時間。

Steven表示，聽障人士平日要找尋傾訴對象已不容易，在面對職場問題、失眠困擾，甚至出現自殺念頭的時候，要尋求專業協助時更難上加難。龍耳中心主任馮福平亦說，手語翻譯服務為聽障人士與外界溝通的重要途徑，求醫、求職、簽約，甚或學校見家長均需靠手語翻譯員，呼籲大眾捐款支持龍耳手語翻譯服務，讓聽障人士獲得與外界溝通的途徑，能在一個無障礙的環境下平等地參與各類社會活動。

龍耳是一所沒有政府恆常資助的非牟利機構，日常運作需要靠捐款維持，其中一項服務是為聾人及弱聽人士及按公眾的需要提供手語翻譯服務，如緊急陪診、報警求助等，讓聾人及弱聽人士能在一個無障礙的環境下平等地參與各類社會活動。想支持「靜聽聾心 樂善起行」項目，請即進入「01心意」平台支持龍耳啦。項目受惠於善款配對計劃，你的一份捐款成就雙倍心意。

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【心意成為眼和耳．一】周五心意第二炮全城撐視、聽障人士服務

【心意成為眼和耳．二】周五心意手語挑戰您捐幾多我哋捐幾多

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