【心意成為眼和耳．二】周五心意手語挑戰 您捐幾多 我哋捐幾多

現時聽障及視障人士超過32萬，為香港第二大及第三大殘障群體，他們除了面對身體的困難外，於生活、學習、就業、社交、家庭支援、醫療等方面均比一般人遇到更多阻礙及難關，更要默默忍受旁人歧視及侮辱。雖然聯合國《殘疾人權利公約》已於香港生效逾10年，原意為確保殘疾人士充分和平等地享有人權和基本自由，並促進固有尊嚴的尊重。但至今仍然面對重重難關，得不到平等保障，生活每遭重重困難。

「01心意」由即日開始至3月31日期間，聯同6間視、聽障人士服務團體開展今期「周五心意」(Kind Friday) 運動，主題為「心意成為眼和耳」，透過線上「手語挑戰」及深度報道，希望喚起大眾對香港現時視障及聽障人士處境的關注，並鼓勵各界捐款支持6間「01心意」平台上視障及/或聽障人士服務機構。

「01心意」已參與【周五心意手語挑戰】，依家到你喇！

詳細玩法：

【周五心意手語挑戰】#心意成為眼和耳

1. 按影片中手語(幾分幾秒)做出「謝謝您 用心意成就好事」，拍片上載到社交平台，表達對聽障及視障人士的支持

2. 標籤 (Tag) 3位好友於24小時內響應，並加入hashtag #心意成為眼和耳 #01心意 #周五心意 #KindFriday

3. 成就兩倍心意：透過01心意平台 (heart.hk01.com) 捐款到指定機構項目支持。挑戰者捐幾多，香港01眾樂基基金配對幾多！*

請即登入「01心意」平台支持6間慈善團體項目：

1. 資助殘障家庭的子女用知識改變命運【香港傷健共融網絡】殘障家長子女支援計劃

2. 資助基層視障孩子發展所長【香港盲人輔導會】視障學生課外活動津助計劃

3. 幫助聽障人士挽救家庭危機【龍耳】綜合家庭支援計劃及手語翻譯服務

4. 撐徬徨新失明人士適應轉變【香港失明人協進會】新失明適應服務

5. 已可支援獨居視障人士解決家居危險及衞生問題【香港失明人互聯會】獨居失明人家居清潔計劃

6. 為視障人士支持導盲犬訓練及配對服務【香港導盲犬服務中心】導盲犬服務

