【心意成為眼和耳．一】周五心意第二炮 全城撐視、聽障人士服務

現時香港有超過32萬名視障及聽障人士，為香港第二大及第三大殘障群體，他們除了面對身體的困難外，於生活、學習、就業、社交、家庭支援、醫療等方面均比一般人遇到更多阻礙及難關，更要默默忍受旁人歧視及侮辱。雖然聯合國《殘疾人權利公約》已於香港生效逾10年，原意為確保殘疾人士充分和平等地享有人權和基本自由，並促進固有尊嚴的尊重。但至今仍然面對重重難關，得不到平等保障，生活每遭重重困難。

今期「周五心意」(Kind Friday) 運動主題為「心意成為眼和耳」，於3月15日至3月31日期間透過深度報道及線上「手語挑戰」，希望喚起大眾對香港現時視障及聽障人士處境的關注，並鼓勵各界捐款支持6間「01心意」平台上視障及/或聽障人士服務機構。

當完成一周勞碌的工作，終於等到大家最期待的Happy Friday，約朋友睇個戲，食個飯，迎接周末。但除了過一個純粹的Happy Friday，不如分享今晚這一餐$50娛樂消費予視障及聽障人士， 捐款支持他們解決生活各種困難。您的善款，將全數落入「01心意」平台6間專門為視/聽障人士提供服務的團體手中，而香港01眾樂基金更會配對相關善款！*

同時，「01心意」已參與【周五心意手語挑戰】，依家到你喇！詳細玩法傳送門：https://www.hk01.com/article/306207

請捐出$50晚餐錢，讓心意成為視障及聽障人士的眼和耳，助他們解決生活困難

相關善款將全數直接落入團體手上，香港01絕不向捐款者及慈善團體收取行政費，而香港01眾樂基金更會配對* 相關善款，成就雙倍心意。

請即登入「01心意」平台支持6間慈善團體項目：

1. 資助殘障家庭的子女用知識改變命運【香港傷健共融網絡】殘障家長子女支援計劃

2. 資助基層視障孩子發展所長【香港盲人輔導會】視障學生課外活動津助計劃

3. 幫助聽障人士挽救家庭危機【龍耳】綜合家庭支援計劃及手語翻譯服務

4. 撐徬徨新失明人士適應轉變【香港失明人協進會】新失明適應服務

5. 已可支援獨居視障人士解決家居危險及衞生問題【香港失明人互聯會】獨居失明人家居清潔計劃

6. 為視障人士支持導盲犬訓練及配對服務【香港導盲犬服務中心】導盲犬服務

*配對詳情請參閱個別項目

了解更多「01心意」平台項目︰【01心意】